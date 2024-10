Cento: anticipazioni e ospiti del programma di Rai 1 con Carlo Conti, cast, durata, quante puntate, streaming

Cento è il programma in onda questa sera, domenica 6 ottobre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Una serata speciale per festeggiare i 100 anni della Radio e i 70 della televisione in Italia. Tanti gli ospiti per ripercorrere questo doppio importante anniversario per il servizio pubblico. Era il 6 ottobre 1924 quando in Italia nasceva la radio. Il primo annuncio fu fatto da Maria Luisa Boncompagni. A cento anni esatti dalla sua nascita, la Rai celebra questo compleanno con una serata speciale in diretta. Vediamo insieme anticipazioni e ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Appuntamento questa sera, 6 ottobre, in diretta dal Salone della Cultura del Palazzo dei Congressi a Roma. La conduzione è affidata a Carlo Conti. Una serata ricca di interviste, musica, canzoni, comicità, balletti e filmati di repertorio delle preziosissime Teche della Rai, per festeggiare i 100 anni della Radio e i 70 della televisione. Ci sarà anche l‘Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai Radio Televisione Italiana che eseguirà alcune delle sigle più famose della Rai e dei programmi da lei trasmessi.

Tra i momenti da non perdere, come anticipato da TvBlog, le coreografie curate da Laccio. E ci sarà anche un suggestivo omaggio a Raffaella Carrà. Veniamo agli ospiti della serata: in primo piano un maestro che ha rivoluzionato il racconto in radio e tv, Renzo Arbore. Sarà un’occasione per ripercorrere i suoi grandi successi come Quelli della notte, Bandiera gialla e Alto gradimento.

Ospite di Cento anche la regina della domenica, Mara Venier. Non mancheranno poi momenti musicali con i Pooh, che eseguiranno alcuni dei loro grandi successi senza tempo. E ancora un altro pezzo da 90 come Massimo Ranieri. Sempre dal mondo della musica ospite domenica sera di Cento anche la cantautrice Clara, vincitrice di Sanremo giovani 2023. Mentre dal mondo della comicità arriveranno Ficarra e Picone. Ospiti anche gli Oliver Onions, interpreti di alcune delle sigle di telefilm più celebri, ricordiamo Orzowei, Spazio 1999 (seconda serie) e Sandokan.

Non mancherà poi un personaggio iconico di questi decenni Rai, Topo Gigio, per ricordare la grande tv dei ragazzi. Infine ospiti di Cento anche Le Puppini Sisters, Valerio Lundini per una intervista futuristica, le tre giornaliste del Tg1, Tg2 e Tg3, ovvero Giorgia Cardinaletti, Manuela Moreno e Monica Giandotti.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Cento? Si tratta di un’unica serata speciale, in diretta da Roma, il 6 ottobre 2024 alle ore 21.30. Non sono dunque previste altre puntate.

Streaming e tv

Dove vedere Cento in diretta tv e in streaming? Appuntamento in diretta su Rai 1 il 6 ottobre 2024 alle ore 21.30 con la conduzione di Carlo Conti e in streaming e on demand su Rai Play.