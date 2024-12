Cena di Natale: anticipazioni, ospiti, location e streaming

Questa sera, lunedì 23 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Cena di Natale, un grande spettacolo tra cucina, musica e storia del Natale per celebrare l’inizio delle festività condotto da Antonella Clerici. Con lei Gianni Morandi e Stefano De Martino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Una scenografia accogliente, con l’atmosfera calda e un po’ magica propria del Natale, con tanti ospiti amati dal grande pubblico. Tra i tanti momenti di spettacolo e approfondimento che si succederanno, la coppia inedita Morandi – De Martino, sarà protagonista di una performance esclusiva tra divertimento e musica; in collegamento da Roma, Alberto Angela racconterà la storia del presepe napoletano del Settecento della BasiNelle librerie e negli store digitali lica dei Santi Cosma e Damiano, mentre Francesca Fagnani, da piazza San Pietro in Vaticano, converserà con il Cardinale Mauro Gambetti, alla vigilia dell’apertura della Porta Santa della Basilica e dell’inaugurazione del Giubileo. Non mancheranno le risate, con Katia Follesa, e la musica, con le performance dei 12 finalisti di The Voice Kids, di Paola Iezzi, Nek e Bianca Guaccero, e tanti altri ospiti.

Il 2025 sarà l’anno della cucina italiana e della prestigiosa candidatura Unesco alla sua iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare. La “Cena di Natale” racconterà proprio questo, il rito dello stare insieme e della cucina italiana in uno dei periodi della sua massima espressione, il Natale. A scandire una serata di intrattenimento ricca e imprevedibile, saranno infatti i momenti che Antonella Clerici dedicherà alla preparazione dei piatti tradizionali natalizi, con la partecipazione del pluripremiato chef internazionale Massimo Bottura, definito “genio creativo” dal New York Times e oggi ambasciatore delle Nazioni Unite per gli obiettivi mondiali di sviluppo sostenibile.

Streaming e tv

Dove vedere Cena di Natale in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, va in onda stasera – lunedì 23 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.