Ieri sera, 4 febbraio 2023, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati ospiti di C’è Posta per te per fare una sorpresa alla famiglia di Ida, composta da Maurizio, Roberta e Martina. La donna ha voluto incontrare il papà, la mamma e la sorella per ringraziare ognuno di loro per esserle stati accanto durante la sua battaglia contro un tumore al seno, scoperto per caso nel 2020 e oggi sconfitto. “Ho la fortuna di essere guarita e di poter guardare indietro. L’unica cosa positiva sono mia madre, mio padre e mia sorella”, ha detto Ida a Maria De Filippi.

“E’ grazie al vostro amore se oggi sono qui. Vi dedico la mia guarigione perché senza saperlo siete stati la mia guarigione”. Poi la 29enne si è scusata per aver pensato solo a se stessa durante il periodo della malattia, in cui la paura di morire era più forte di ogni cosa: “Devo delle scuse a ognuno di voi, so che il più delle volte sono stata insopportabile. Vi chiedo scusa davanti a tutti e vi faccio anche una grandissima promessa: vi prometto che proverò a smettere di fumare perché ve lo devo e perché lo voglio”.

Ida poi ha detto alla famiglia di avere una sorpresa per loro, vale a dire Mattia Giunta e Federica Pellegrini. In studio, i neo sposi si sono seduti accanto a Maurizio, Roberta e Martina e si sono complimentati con loro. “La vostra storia è incredibile – ha detto la nuotatrice -. Ci siamo sposati da poco, siete un esempio per noi. Vorremmo essere forti come voi in un momento di difficoltà, siete veramente una forza. La vostra storia purtroppo è comune, comunque anche alle nostre famiglie”. Poi Matteo Giunta ha aggiunto: “La vita è un bellissimo viaggio, la vera fortuna è avere delle persone che ti aiutano a rialzarsi. Come ha detto Ida, la sua forza siete voi”.