Perché C’è posta per te 2025 stasera non va in onda: il motivo, quando torna

Perché C’è posta per te stasera – sabato 15 febbraio 2025 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il programma di Maria De Filippi oggi non va in onda a causa della finale del Festival di Sanremo 2025 in programma su Rai 1. Per evitare lo “scontro diretto” con la kermesse canora Mediaset ha infatti deciso di “fermare” per una puntata lo show della De Filippi. Nessuna chiusura o problema. Tutto era nei programmi, anche perché molti italiani saranno collegati con il Festival condotto da Carlo Conti per scoprire il vincitore di questa 75esima edizione.

Quando torna

Ma quando torna C’è posta per te 2025? Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda regolarmente sabato prossimo (22 febbraio 2025) alle ore 21,30. Tantissimi gli ospiti previsti per questa edizione, che come sempre raccoglie ascolti record. Ecco alcuni di quelli previsti.

Il Volo

Stefano De Martino

Annalisa

Stash

Alvaro Morata

Michele Morrone

Antonino Cannavacciuolo

Zlatan Ibrahimovic

Mahmood

Paulo Dybala

Matteo Berrettini

Streaming e tv

Abbiamo visto perché C’è Posta per Te 2025 stasera non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma di Maria De Filippi, come sempre, andrà in onda il sabato sera alle ore 21,35 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Si tratta, infatti, di una piattaforma streaming del tutto gratis. Per accedervi basterà inserire una password e una mail valida senza l’obbligo di pagare alcun abbonamento mensile o annuale. Altro modo per recuperare gli appuntamenti con la trasmissione, che sarà condotta da Maria De Filippi, è accedere a WittyTV, anche in questo caso in maniera totalmente gratuita.