Cavalli di Battaglia streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Gigi Proietti

Questa sera, lunedì 2 novembre 2020, alle ore 21,25 (circa) su Rai 1 va in onda Cavalli di Battaglia, lo show di e con Gigi Proietti, già trasmesso dalla Rai nel 2017 e in replica nel 2018. È questo lo spettacolo scelto dalla tv di Stato per celebrare il grande attore romano, morto all’alba di oggi all’età di 80 anni. Ma dove sarà possibile vedere Cavalli di Battaglia in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma in ricordo di Gigi Proietti, che vedrà tanti ospiti, va in onda – come detto – oggi, lunedì 2 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Cavalli di Battaglia in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare il programma per goderselo in replica dove e quando si vuole.

Gigi Proietti su RaiPlay

Film, fiction e contenuti tratti dal grande archivio delle Teche Rai: su RaiPlay è online “Addio al Maestro”, l’omaggio della piattaforma Rai a Gigi Proietti, scomparso oggi all’età di 80 anni. Tra le fiction che il suo pubblico potrà rivedere su RaiPlay tutte le stagioni de “Il Maresciallo Rocca” e “Una pallottola nel cuore” oltre che “Mai storie d’amore in cucina”, “L’ultimo Papa re” e “Italian Restaurant” dell’Archivio Teche. Tra i film su RaiPlay “Febbre da Cavallo”, “Tutti al mare”, “La Tosca”, “L’eredità Ferramonti”, “Gli ordini sono ordini”, mentre tra i contenuti delle Teche Rai sono disponibili “Fatti e fattacci”, “Attore e amore mio”, “Sabato sera dalle nove alle dieci”, Giochiamo al varieté”, “Il circolo Pickwick”. Infine, una collezione di video con interviste e partecipazioni televisive del grande artista.

