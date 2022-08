Cavalli di battaglia: anticipazioni e ospiti del programma di Gigi Proietti in replica su Rai 1, 19 agosto 2022

Questa sera, venerdì 19 agosto 2022, va in onda in replica su Rai 1 Cavalli di battaglia, il programma condotto da Gigi Proietti. Si tratta di un format di varietà andato in onda per la prima volta nel 2017 sul canale principale di Viale Mazzini. Scritto da Federico Andreotti, Matteo Catalano, Stefano Disegni, Stefano Sarcinelli e Loredana Scaramella, il programma è composto da quattro puntate. Scopriamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti della seconda in replica questa sera su Rai 1.

Le anticipazioni e gli ospiti

Dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, Cavalli di battaglia è l’ultimo programma guidato da Gigi Proietti prima della sua scomparsa. Oltre ad essere un varietà show, è anche la trasposizione televisiva dell’omonimo spettacolo che Proietti ha proposto a teatro. Dopo il forte successo, ha ben pensato di riproporlo anche in TV. Il programma si intitola Cavalli di battaglia proprio perché Gigi Proietti ha raccolto 50 anni di vita in uno show, assistito da un’orchestra valida e da un corpo di ballo scoppiettante. Il format è composto da 4 puntate, ognuna delle quali segnate da tantissimi ospiti da parte del mondo dello spettacolo. Non soltanto attori, ma anche cantanti e comici hanno dato il loro contributo.

Per la seconda puntata, proposta in replica su Rai 1 questa sera, 19 agosto 2022, arrivano i seguenti ospiti: Marco Marzocca, Renzo Arbore, Enrico Brignano, Bianca Guaccero, Max Tortora, Neri Marcorè, Lillo e Greg. Ognuno di loro si cimenterà, anche insieme al maestro Proietti, in un proprio cavallo di battaglia, uno sketch che lo ha reso noto al grande pubblico. Fanno parte del cast fisso dello spettacolo Carlotta e Susanna Proietti, Marco Simeoli e Claudio Pallottini, che erano parte della compagnia teatrale Cavalli di Battaglia. Inoltre c’era il corpo di ballo e l’orchestra diretta dal maestro Mario Vicari.

Cavalli di battaglia streaming e TV

Dove vedere Cavalli di battaglia in streaming e TV? Il programma va in onda in replica venerdì 19 agosto 2022 in prima serata, dalle ore 21:20 su Rai 1. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. Se vi interessa seguire il programma in streaming potete accedere a RaiPlay in modo del tutto gratuito una volta effettuato il login che può avvenire anche tramite social (Facebook e Gmail). Effettuato l’accesso potrete scegliere il canale in streaming che vi interessa.