Catwoman: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 28 febbraio 2021, su Italia 1 va in onda in prima serata il film Catwoman, pellicola del 2004 diretta da Pitof ed interpretato da Halle Berry, Sharon Stone e Benjamin Bratt. Il film parla del personaggio di Catwoman, la nota criminale della DC Comics, anche se non fa parte di quelli DC. La sceneggiatura infatti prende le distanze dalla storia originale del personaggio dei supereroi: qui l’alter ego del personaggio non è Selina Kyle, ma Patience Philips e non vive a Gotham City, bensì a New York. Il film è stato accolto molto negativamente dalla critica. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Catwoman? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Patience Phillips è una donna timida e accomodante, lavora come designer in una società di cosmetici e la sua vita cambia quando, un giorno, le viene incaricato di disegnare una campagna pubblicitaria per una crema di bellezza, la Beau-line. Mentre sta per consegnare il progetto al capo, quando origlia una conversazione sconvolgente su quel prodotto di bellezza che, se non utilizzato regolarmente ogni giorno, può creare danni permanenti alla pelle, anzi, può persino indurre alla morte. Patience allora decide di denunciare quella truffa ma, durante la fuga, le guardie la fanno annegare. Patience è morta, eppure torna in vita magicamente grazie all’intervento di Midnight, un gatto con poteri sovrannaturali che le infonde i tratti di un carattere felino. La mattina dopo, Patience si sveglia totalmente diversa, molto più forte, sexy e determinata.

Catwoman: il cast del film

Tanti gli attori celebri che prendono parte al film Catwoman, stasera – 28 febbraio 2021 – su Italia 1 dalle 21.20. A interpretare Catwoman è Halle Berry, al suo fianco vediamo Sharon Stone che interpreta Laurel Hedare, Benjiamin Bratt che invece interpreta il detective Tom Lone, Lambert Wilson che interpreta Georges Hedare e Frances Conroy che interpreta Ophelia Powers. Infine nel cast vediamo Aaron Douglas, John Cassini, Byron Mann e Alex Borstein. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Halle Berry: Patience Phillips/Catwoman

Benjamin Bratt: Tom Lone

Lambert Wilson: George Hedare

Sharon Stone: Laurel Hedare

Frances Conroy: Ophelia

Alex Borstein: Sally

Michael Massee: Armando

Byron Mann: Wesley

Kim Smith: Drina

Christopher Heyerdahl: Rocker

Peter Wingfield: Dr. Ivan Slavicky

Berend McKenzie: Lance

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film del 2004 Catwoman, stasera su Italia 1.

Streaming e diretta tv

Come fare per vedere Catwoman in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 28 febbraio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

