Cattivissimo me 2: trama, doppiatori personaggi e streaming del film

Questa sera, sabato 28 settembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Cattivissimo me 2, film d’animazione del 2013 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud e con protagonisti del cast vocale Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt e Miranda Cosgrove. Il film, prodotto dalla Illumination Entertainment, è il sequel del film del 2010 Cattivissimo me. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Gru non è più un cattivo criminale, infatti iniziò a dedicarsi alle sue figlie: Margo, Edith e Agnes. La Lega Anti Cattivi (A.V.L.), un’organizzazione che si occupa di catturare i criminali in tutto il mondo e di impedire i piani dei supercattivi, sta indagando sulla misteriosa scomparsa di un laboratorio top secret nel Circolo Polare Artico. Il laboratorio stava sperimentando il siero PX41, un potente liquido in grado di trasformare ogni essere vivente in una grandissima bestia viola, di cui sono state trovate tracce al centro commerciale. Per trovare il colpevole, la A.V.L. manda Lucy Wilde, una loro agente, a catturare Gru perché potrebbe essere d’aiuto nelle indagini, in quanto ex-cattivo. Portato al quartiere generale, Silas Caprachiappa (il presidente di questa organizzazione), offre a Gru un lavoro nella quel deve cercare il siero ma Gru rifiuta e se ne torna a casa. Scese nel suo laboratorio sotterraneo, dove produce marmellate, Gru parla con il Professor Nefario, il quale ha nostalgia dei loro antichi piani criminali e poiché ha ricevuto un’offerta migliore, informa Gru di volersi licenziare da questo laboratorio. Quella sera, Gru, pensando di non avere futuro nella sua industria, accetta l’offerta della A.V.L. ed il giorno dopo è già al lavoro nel centro commerciale con Lucy Wilde. Lì, fingono di avere un negozio di pasticceria ed indagano sugli altri negozianti; tra i tanti, Gru rimane stupito nel conoscere Eduardo, proprietario di un ristorante messicano, ma secondo Gru è lui “El Macho”, un grandissimo supercriminale, che aveva compiuto imprese criminali grazie alla sua forza e alle sue capacità grandiose. Questo “El macho” finì il suo percorso buttandosi in un vulcano attivo, cavalcando uno squalo con addosso degli esplosivi. Da allora di “El Macho” non si seppe più nulla e per ciò venne ritenuto morto…

Abbiamo visto la trama di Cattivissimo me 2, ma quali sono i doppiatori del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco dei doppiatori con i rispettivi personaggi:

Steve Carell: Felonius Gru

Kristen Wiig: Lucy Wilde

Benjamin Bratt: Eduardo/El Macho

Frank Welker: Pollito

Miranda Cosgrove: Margo

Dana Gaier: Edith

Elsie Fisher: Agnes

Russell Brand: Prof. Nefario

Steve Coogan: Silas Caprachiappa

Ken Jeong: Floyd Aquila-san

Moisés Arias: Antonio Perez

Nasim Pedrad: Jillian

Kristen Schaal: Shannon

Pierre Coffin: I Minions

Chris Renaud: Minions viola

Vanessa Bayer: Michelle

Dove vedere Cattivissimo me 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 28 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.