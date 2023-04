Catherine Spaak: la malattia e le cause della morte dell’attrice

Quali sono state le cause della morte di Catherine Spaak, deceduta il 17 aprile 2022 a Roma? La nota attrice belga, naturalizzata italiana, è morta a causa dell’incedere della malattia che la colpì qualche anno prima.

Agli inizi di marzo del 2020 Catherine Spaak infatti fu colpita da una emorragia cerebrale, che le causò anche degli attacchi epilettici, poiché vi era una cicatrice postuma nel cervello; lei stessa raccontò la sua malattia anche nel programma Storie italiane nel settembre dello stesso anno, invitando gli ammalati ad avere grinta e coraggio nell’affrontare le malattie ed anche a non chiudersi (sempre nella medesima intervista aveva raccontato di come l’ictus avesse compromesso la vista e il movimento); dopo aver rilasciato quest’intervista le sue condizioni di salute peggiorarono rapidamente ed un’altra ischemia, nonché l’incedere della malattia, la portarono alla morte due anni dopo, il 17 aprile 2022 a Roma all’età di 77 anni. I funerali sono stati celebrati il 21 aprile 2022 in forma strettamente privata.

Chi era e i figli di Catherine Spaak

Abbiamo visto la malattia e le cause della morte di Catherine Spaak, ma cosa sappiamo sull’attrice? Catherine è nata a Boulogne-Billancourt il 3 aprile 1945 e morta a Roma il 17 aprile 2022. E’ stata un’attrice, cantante, conduttrice televisiva e ballerina. Proveniva da una famiglia del Belgio che annoverava fra i suoi membri anche artisti e uomini politici. Sua madre era l’attrice Claudie Clèves, il padre Charles Spaak era uno sceneggiatore cinematografico, mentre la sorella Agnès è stata anch’essa attrice e poi fotografa. Infine, lo zio Paul-Henri ricoprì per più mandati la carica di primo ministro del Belgio. La moglie di suo zio, Claude Spaak, era Suzanne Spaak, nata Lorge.

Nel corso della sua splendida carriera ha interpretato tantissimi personaggi. E proprio sul set ha incontrato l’attore Fabrizio Capucci, il suo primo marito. La coppia si sposò nel 1963 e dalla loro unione nacque una figlia, Sabrina. Il matrimonio fu di breve durata e la figlia fu contesa durante la separazione. Dal 1972 al 1979 Catherine Spaak è stata sposata con Johnny Dorelli, da cui ha avuto il figlio Gabriele. Successivamente, è stata per alcuni anni legata all’attore Paolo Malco. Dal 1993 al 2010 è stata sposata con l’architetto Daniel Rey e dal 2013 al 2020 con Vladimiro Tuselli.