Castrocaro 2021 vincitore, chi ha vinto il Festival

Chi è il vincitore del Festival di Castrocaro 2021? Oggi, martedì 7 settembre 2021, su Rai 2 in prima serata è andata in onda la finale della celebre kermesse dedicata ai giovani talenti della musica italiana. L’evento canoro dà infatti la possibilità a molti ragazzi tra i 14 e i 30 anni, che hanno partecipato alle selezioni, di presentare un loro brano inedito. Alle “last auditions” sono però arrivati soltanto in otto. Il vincitore di Castrocaro 2021 è…. In aggiornamento

Ricordiamo che il vincitore che avrà diritto di partecipare all’Audizione dal vivo della sezione Sanremo Giovani 2022. Di seguito gli otto finalisti che si sono scontrati oggi, nella serata condotta da Paola Perego e Valeria Graci, con i rispettivi brani in gara.

Federica Marinari, 27 anni – Dimenticato (Mai)

Greta Ciurlante, in arte Mirall, 30 anni – Padre nostro

Antonio Meleddu, in arte Bandito, di 19 anni – Romantico cronico

Leonardo Meconi, nome d’arte Leo Meconi di 17 anni – Fino all’alba

Claudia Pregnolato, in arte Namida, di 21 anni fa – Tagadà

Simone Veludo, in arte Simo Veludo di 27 anni – Mutande

Camilla Giorgia Bernabò, nome d’arte Sintesi – Astronauta

Vite Parallele (Aldo Campanaro di 27 anni e Simona Dodaro di 21 anni) – Scorpione.

Castrocaro 2021 vincitore: la giuria

Abbiamo visto il vincitore di Castrocaro 2021, ma chi sono i giudici e come votare? A giudicare i finalisti del Festival di Castrocaro 2021 sarà una giuria composta da quattro giudici: Noemi, Margherita Vicario, Ermal Meta e Boosta dei Subsonica. Oltre a giudicare la performance, rigorosamente dal vivo, duetteranno con i ragazzi in gara. Il vincitore verrà poi decretato sommando tra loro i voti della giuria artistica, i voti dei professionisti ed esperti di Rai Radio 2 (che seguirà la manifestazione sulle loro frequenze) e i voti espressi dal pubblico.