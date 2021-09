Castrocaro 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la finale del Festival

Questa sera, martedì 7 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la finale del Festival di Castrocaro 2021, la storica manifestazione musicale (giunta alla 64esima edizione) si svolgerà presso il Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’evento canoro dà la possibilità a molti ragazzi tra i 14 e i 30 anni, che hanno partecipato alle selezioni, di presentare un loro brano inedito. Alle “last auditions” sono però arrivati soltanto in otto. Sono stati selezionati da una speciale commissione e stasera conosceremo il vincitore che avrà diritto di partecipare all’Audizione dal vivo della sezione Sanremo Giovani 2022. Dove vedere il Festival di Castrocaro 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La finale, come detto, va in onda stasera – martedì 7 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre).

Castrocaro 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Finalisti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il Festival di Castrocaro 2021, ma quali sono i cantanti finalisti? Ecco la lista degli 8 artisti che vedremo sul palco stasera: