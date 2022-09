Cast Away: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 10 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Cast Away, film statunitense del 2000 diretto da Robert Zemeckis. È la seconda collaborazione tra il regista e l’attore Tom Hanks dopo Forrest Gump (1994). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chuck Noland è un dirigente operativo della FedEx. L’uomo vive a Memphis con la fidanzata Kelly. Un giorno un’urgenza di lavoro lo porta a recarsi in Malesia, in pieno periodo natalizio. Durante il viaggio, l’aereo della FedEx su cui viaggia precipita nell’Oceano Pacifico, ma Chuck riesce a salvarsi approdando su un’isola deserta, dove riesce a sopravvivere bevendo acqua di cocco, mangiando granchi e imparando ad accendere il fuoco con mezzi di fortuna. Tra i detriti dell’aereo caduto portati dal mare sull’isola c’è un pallone su cui, servendosi dell’impronta insanguinata della sua mano, disegna un volto e che chiama con il nome impresso della marca, “Wilson”, rendendolo il compagno con cui parlare e confidarsi per non impazzire. In breve tempo la solitudine diventa terribile da sopportare; il tempo trascorre inesorabile e nessuno sembra cercarlo, tanto che Chuck pensa addirittura al suicidio. Quattro anni dopo, il mare porta sulla spiaggia un detrito di vetroresina: due pareti ad angolo appartenute a un ex bagno chimico. Notando la sua resistenza al vento, Chuck ha l’idea di utilizzarlo su una zattera come vela da dispiegare per superare la forte risacca marina, dovuta alla barriera corallina che circonda l’isola, per poi dirigersi in mare aperto alla ricerca di soccorsi. Dopo il primo tentativo fallito, il secondo ha successo. Tuttavia, egli dovrà andare alla deriva sulla precaria zattera per molti giorni, senza più cibo né acqua. Inoltre, dopo una tempesta, cade dalla zattera in mare aperto “l’amico Wilson”, che Chuck tenta disperatamente e inutilmente di salvare, rischiando di affogare. Ormai giunto allo stremo delle forze, una nave portacontainer incrocia la zattera e finalmente lo raccoglie, riportandolo a casa.

Cast Away: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Cast Away, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Hanks: Chuck Noland

Helen Hunt: Kelly Frears

Nick Searcy: Stan

Leonid Citer: Fyodor

David Allen Brooks: Dick Peterson

Semion Suradikov: Nicolai

Peter Von Berg: Yuri

Dmitri S. Boudrine: Lev

Chris Noth: Jerry Lovett

Lari White: Bettina Peterson

Paul Sanchez: Ramon

Jay Acovone: Peter il pilota

Nan Martin: madre di Kelly

Streaming e tv

Dove vedere Cast Away in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 10 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.