Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 7 aprile 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 7 aprile 2020, torna Cartabianca, il programma di Rai 3 con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 7 aprile

Stasera, 7 aprile 2020, a Cartabianca il tema principale di discussione sarà, naturalmente, il Coronavirus: quando terminerà questa grave emergenza sanitaria? Quando potremo tornare alle nostre vite? Governo e Protezione civile, con quest’ultima che nel bollettino di ieri ha fornito dati un po’ meno allarmanti, hanno parlato di una Fase 2 che inizierà dopo Pasqua, con un probabile alleggerimento delle misure di restrizione al fine di far ripartire almeno alcune attività economiche e rimettere in moto il Paese. Il premier, che ieri ha tenuto una nuova conferenza stampa, ha annunciato lo stanziamento di 400 miliardi di euro per sostenere le imprese italiane, le quali riceveranno prestiti garantiti dallo Stato per potersi sostenere e andare avanti in questo momento di grave difficoltà per la nostra economia.

Bianca Berlinguer modererà un dibattito incentrato su questi argomenti, dando la parola ai vari ospiti presenti in studio e alternando le interviste ai servizi e ai collegamenti con i diversi inviati nelle zone più colpite dall’epidemia da Covid-19.

Gli ospiti di questa sera

Articolo in aggiornamento.

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 7 aprile 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Potrebbero interessarti Pechino Express 2020, Corea del Sud: l’itinerario della nona tappa DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 7 aprile 2020 su La7 Ricchi di fantasia trama: di cosa parla il film su Rai 1 con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.