Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 16 febbraio 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 16 febbraio 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 16 febbraio 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 16 febbraio

Questa sera, martedì 16 febbraio 2021, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà ovviamente della delicata situazione politica. Domani il presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà al Senato (e giovedì alla Camera) per ottenere la fiducia del Parlamento al suo Governo. I numeri della maggioranza dovrebbero essere ampi, visto che solo Fratelli d’Italia ha detto che voterà no. Tante le sfide alle quali il nuovo esecutivo dovrà far fronte, dalla campagna vaccinale ai soldi del Recovery plan. Sarà all’altezza delle aspettative? Una maggioranza così eterogenea sarà un bene o un male? Intanto non mancano i confronti e dissidi interni ai partiti, con una fronda del M5s contraria al governo Draghi. Nelle prossime ore inoltre dovranno essere nominati i sottosegretari e i viceministri. Spazio poi, secondo le anticipazioni di Cartabianca, ai temi legati al Covid. Le nuove varianti del virus fanno paura e si diffondono sempre più nel nostro Paese, tanto che alcuni virologi hanno avanzato l’ipotesi di un nuovo lockdown. E poi la campagna vaccinale con i ritardi nella distribuzione da parte delle case farmaceutiche. Di questo e molto altro si parlerà con ospiti, politici, giornalisti e opinionisti.

Gli ospiti di questa sera

Tra gli ospiti di Cartabianca di stasera, 16 febbraio 2021:

Nicola Zingaretti, segretario Partito Democratico

Romano Prodi

Massimo Cacciari, filosofo

Monica Guerritore, attrice

Matteo Bassetti, direttore Clinica malattie infettive Ospedale San Martino di Genova

Paolo Mieli, giornalista e scrittore

Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano

Valentina Petrini, giornalista

Michele Mirabella, conduttore di Elisir

Flavio Insinna, conduttore de L’Eredità

Cristina Bowerman, chef

Enrico Lucci

Dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 16 febbraio 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

