Carosello Carosone: trama, cast, quante puntate e streaming del film su Rai 1

Questa sera, lunedì 25 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Carosello Carosone, film per la televisione del 2021 diretto da Lucio Pellegrini e basato sulla vita del musicista Renato Carosone, in omaggio al centenario della sua nascita. È liberamente ispirato al libro biografico Carosonissimo di Federico Vacalebre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New York, 1958. Renato Carosone sta provando i brani del concerto che terrà alla Carnegie Hall, dove suonano numerosi artisti di eccezionale rilievo: è la sua consacrazione internazionale e quella del Sestetto, del quale fa parte anche l’eclettico batterista Gegè Di Giacomo. Al piano, Renato ricorda i momenti più importanti della sua vita.

Napoli, 1937. Il diciassettenne Renato si diploma da privatista al Conservatorio di San Pietro a Majella in pianoforte con il maestro Alberto Curci. Per questa occasione suo padre Antonio gli regala un prezioso giradischi, ed è grazie alla musica americana che ascolta per mezzo di esso che Renato trae ispirazione per le proprie composizioni. Dopo un’esperienza a teatro, Renato viene scritturato dal capocomico Aldo Russo, appena tornato dagli Stati Uniti d’America, come pianista-arrangiatore della sua compagnia diretta a Massaua, in Eritrea. La compagnia si esibisce nel ristorante-teatro Da Mario, ma il repertorio interamente napoletano non viene gradito dal pubblico di trasportatori del nord Italia, che preferisce un gruppo di ballerine, e ben presto il gruppo si scioglie. Nel 1940, un anno dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, mentre è diretto ad Asmara con un collega, Renato viene minacciato coi fucili da alcuni indigeni che lo credono una spia, ma si salva suonando la fisarmonica, che i rapitori credevano fosse una ricetrasmittente. Giunto in città, Renato inizia a suonare al Teatro Odeon gestito dal cugino Antonio, ed è proprio all’Odeon che conosce e s’innamora della ballerina veneziana Italia Levidi (che aveva già scorto allo sbarco a Massaua), già madre di un bambino, Pino, che vive a Roma con la nonna. Nonostante ciò, Renato decide di sposarla comunque e di adottarne il figlio dandogli il suo cognome.

Carosello Carosone: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Carosello Carosone, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eduardo Scarpetta: Renato Carosone

Vincenzo Nemolato: Gegè Di Giacomo

Ludovica Martino: Italia Levidi

Nicolò Pasetti: Peter Van Wood

Flavio Furno: Nicola Salerno

Davide Lorino: Mariano Rapetti

Tony Laudadio: Antonio Carosone

Andrea Di Maria: Aldo Russo

Leonardo Lidi: Remigio Campi

Alfonso Postiglione: Gennaro Maggio

Marianna Fontana: Carolina Daino

Mirko Ciccariello: Ottavio Carosone

Elena Pio Foresta: Olga Carosone

Diego Valentio Venditti: Febo Conti

Stefano Bollani: Alberto Curci

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Carosello Carosone su Rai 1? Trattandosi di un film (tral’altro già trasmesso dalla Rai) andrà in onda una sola ed unica puntata stasera, 25 agosto 2025, a partire dalle ore 21,30.

Streaming e tv

Dove vedere Carosello Carosone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 25 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.