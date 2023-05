Carolyn Smith e la malattia: la lotta contro il ritorno del cancro

Qual è la malattia che ha colpito Carolyn Smith, nota giudice di Ballando con le stelle ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 30 maggio 2023? Nel novembre 2015 Carolyn Smith ha dichiarato di avere un tumore maligno al seno. Dopo una fase di remissione, ha rivelato pubblicamente di essere in trattamento per una recidiva. In seguito a questi eventi personali, la Smith è divenuta testimonial dell’AIRC e si è spesa pubblicamente in campagne di sensibilizzazione sul tema, rivolgendosi alle donne malate, raccontando il suo caso e invitandole a non mollare. Nel 2017 ha pubblicato con HarperCollins il libro Ho ballato con uno sconosciuto (così chiama il cancro al seno).

Malattia che la donna ha combattuto con l’aiuto del marito, Ernestino Michielotto: “Mio marito è sempre al mio fianco, anche se ha più paura di me”. Carolyn ha sempre dimostrato di affrontare la sua malattia con molta forza eppure non ha mai nascosto i suoi momenti di paura e “debolezza”, gli stessi che in parte segnano la vita di Ernestino, la paura di poter perdere sua moglie è sempre presente ma nonostante tutto, entrambi cercano di essere sempre ottimisti e sorridenti, di non perdere mai la speranza e la fiducia nelle nuove medicine e soprattutto di essere uno la forza dell’altro.

Ora il ritorno della malattia. “A inizio gennaio hanno visto qualcosa. Il 24 gennaio la conferma – ha raccontato a Domenica In -. I medici mi hanno detto di iniziare le cure, ma io ho voluto aspettare 1 mese e poi ho detto: ok, partiamo. Avevo degli impegni di lavoro che volevo rispettare – ha raccontato Carolyn Smith -. In 1 mese ho fatto il lavoro di 6 mesi. I medici e Tino hanno accettato. L’8 marzo ho fatto la prima chemio. Quando mi hanno detto che il tumore era tornato, sono andata giù… E’ stato devastante. Ho avuto attacchi di panico”.

Chi è il marito

Abbiamo visto la malattia di Carolyn Smith, ma chi è suo marito, Ernestino Michielotto? Ernestino Michielotto è il marito della ballerina, coreografa e giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith, che da anni lotta contro un tumore al seno. Ernestino è un uomo molto riservato ma fondamentale nella vita della ballerina; i due si erano innamorati nel 1991 ma si sono sposati solo nel 1997 dato che Carolyn doveva aspettare il divorzio dal primo marito.

“Tino e io siamo come cane e gatto. Lui, però, è la mia ancora, il mio porto sicuro – le dolci parole di Carolyn Smith sul marito a “Gente” -. Colui che sa accogliere con un abbraccio tutte le pazzie. Mi ritengo fortunata ad averlo accanto. Ammiro la sua saggezza e la sua calma, qualità che mi fanno innamorato di lui ogni giorno di più”. Al settimanale “Intimità” aveva anche aggiunto: “Nel mondo dello spettacolo c’è un alto tasso di infedeltà ma noi ci siamo fatti una promessa: quella di non tradirci. Quando ci siamo messi insieme sapevo bene che le tentazioni non gli sarebbero mancate però ero tranquilla perché ci eravamo fatti quella promessa”.

L’ironia ha sempre contraddistinto la loro storia d’amore, anche nei momenti più bui, lui è sempre stato la spalla su cui contare di cui Carolyn ha avuto bisogno soprattutto nel corso della sua malattia.