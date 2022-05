Chi è Carolina Di Domenico, la conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2022: età, marito, figli, Instagram, carriera

Chi è Carolina Di Domenico, la conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2022? Si tratta di una veterana dei programmi di musica, visto che lo ha già presentato in altre passate edizioni. Quest’anno, per l’edizione che si svolge a Torino, è una delle commentatrici insieme a Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. L’edizione è condotta da Alessandro Cattelan (con cui ha già lavorato in passato), Mika e Laura Pausini, che però parlano in inglese e quindi sono doppiati dai tre commentatori italiani su Rai 1.

Carolina Di Domenico è nata a Napoli il 5 aprile del 1979, ma la sua famiglia si è trasferita a Roma quando aveva solo un anno. Popolare conduttrice radio e tv, ha esordito come vj di MTV. Si è fatta conoscere dal grande pubblico alla guida del programma pomeridiano di musica TRL, al fianco di Federico Russo, prendendo il posto di Marco Maccarini e Giorgia Surina. Più recentemente ha lavorato per Radio 2 e ha preso parte come attrice prendendo parte ad alcune fiction, come Un medico in famiglia.

Questa dell’Eurovision Song Contest 2022 non è certo la sua prima occasione all’interno dell’Eurofestival. Lo scorso anno, quello del trionfo dei Maneskin a Rotterdam, aveva avuto il ruolo di portavoce. Inoltre aveva commentato l’edizione 2018 del Festival. Inoltre ha partecipato insieme a Gabriele Corsi alla cerimonia di apertura dell’Eurovision 2022 che si è tenuta alla Reggia di Venaria. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposata nel nel luglio 2021 con Pierluigi Ferrantini, che è musicista e conduttore radiofonico, oltre che leader dei Velvet. Hanno due figli. Il primogenito è Pietro, che è nato il 15 febbraio del 2008 e l’altro figlio si chiama Andrea, nato il 4 ottobre del 2011. Su Instagram è seguita da oltre 31mila persone.

Eurovision 2022 streaming e tv

Abbiamo visto chi è Carolina Di Domenico, ma dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e live streaming? Il programma canoro va in onda dal 10 maggio 2022 in prima serata su Rai 1. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire l’evento in live streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire in chiaro ciò che viene trasmesso in TV. Il servizio è gratuito previa registrazione e si può accedere sia via desktop che via app, utile per smartphone e tablet.