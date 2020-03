Carol: trama e cast del film con Cate Blanchett

Questa sera, lunedì 16 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Carol, film del 2015 diretto da Todd Haynes con sceneggiatura, scritta da Phyllis Nagy, basata sul romanzo d’amore del 1952 The Price of Salt (conosciuto anche come Carol) di Patricia Highsmith. Ma qual è la trama del film? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Carol: la trama del film

Ambientato nella New York del 1950, il film segue la storia di una giovane aspirante fotografa, Therese Belivet, e il suo rapporto con un’incantevole donna, Carol Aird, alle prese con un difficile divorzio. Ma vediamo la trama più nel dettaglio.

Due donne, Therese Belivet e Carol Aird, stanno prendendo un tè al Ritz Tower Hotel quando Therese viene avvicinata da un amico, Jack, che le propone di accompagnarlo ad una festa. Therese accetta e se ne va assieme a lui; mentre è in taxi, la ragazza ricorda come ha conosciuto Carol e gli eventi che hanno portato al loro incontro all’hotel.

Nel 1952, Therese è una ragazza di diciannove anni, aspirante fotografa e impiegata come commessa temporanea nel reparto giocattoli ai grandi magazzini Frankenberg durante il periodo natalizio. La sua vita, profondamente monotona, si divide tra il lavoro e il fidanzato Richard, con cui porta avanti una svogliata relazione. Un giorno Therese serve una cliente molto particolare, l’affascinante e matura Carol Aird, che acquista dietro suo consiglio un trenino elettrico come regalo di Natale per sua figlia Rindy. Accidentalmente Carol lascia i propri guanti al bancone e Therese decide di mandarli al suo indirizzo, che Carol le aveva dato per la spedizione del trenino, nel New Jersey.

Carol, grata per la restituzione dei guanti, invita Therese a pranzo e tra le due nasce rapidamente un’amicizia. Un giorno Dannie, un amico di Richard, bacia improvvisamente Therese durante una visita al suo studio al New York Times, dove il ragazzo lavora come giornalista, ma Therese non prova nulla; è in questa occasione che Therese realizza di non sentire alcuna attrazione verso gli uomini.

La domenica successiva, Carol invita Therese a casa propria. La ragazza scopre che anche la sua nuova amica sta passando un momento tutt’altro che semplice: Carol è infatti alle prese con il divorzio dal marito Harge e sta lottando per la custodia di Rindy. Harge si presenta inaspettatamente da Carol per portare via Rindy proprio durante la visita di Therese e la ragazza è testimone di un brutto litigio fra i coniugi in cui viene alla luce una passata relazione clandestina che Carol ha avuto con la sua migliore amica, Abby. Carol, sconvolta e di pessimo umore, allontana bruscamente Therese.

Carol contatta Therese per telefono poche ore dopo, scusandosi per l’accaduto e chiedendole di accompagnarla in un viaggio in giro per l’America per distrarsi dalla difficile situazione del divorzio.

Durante il viaggio il rapporto tra Therese e Carol si fa sempre più intenso finché, alla vigilia di Capodanno, le due donne rivelano finalmente di amarsi e trascorrono una notte di passione. La mattina dopo, tuttavia, Carol scopre, grazie ad un telegramma di Abby, che Harge ha messo un investigatore privato sulle sue tracce per raccogliere le prove della sua infedeltà; Carol e Therese riescono a smascherare l’investigatore, ma non riescono ad evitare che quest’ultimo invii a New York i nastri in cui è stata registrata la notte d’amore tra le due donne.

Disperata, Carol torna immediatamente a New York. Therese viene riportata a casa da Abby dietro richiesta di Carol; la ragazza cerca subito di contattare Carol, ma quest’ultima, consapevole che non dovrà più vederla se vuole ottenere la custodia di Rindy, tronca brutalmente la loro relazione.

Carol si rende conto che ciò che sta facendo sta portando soltanto dolore e sofferenza non solo a se stessa, ma anche a Therese, Harge e Rindy; incapace di portare ancora avanti la finzione, Carol ammette davanti a tutti i propri sentimenti per Therese e affida la custodia di Rindy ad Harge, ottenendo in cambio che il marito le permetta di vedere regolarmente la figlia.

Ormai serena, Carol chiede a Therese di vedersi un’ultima volta e si arriva dunque all’incontro avvenuto al Ritz Tower Hotel avvenuto nelle prime scene. Carol chiede a Therese di andare a vivere assieme, ma la ragazza, ancora ferita dal rifiuto precedente, non accetta. Poche ore dopo però cambia idea e si reca al ristorante. Le due donne si scambiano uno sguardo e Carol sorride quando Therese, seppur esitante e timorosa per il futuro, avanza lentamente verso di lei.

Cast

Di seguito il cast del film Carol in onda stasera alle ore 21,20 su Rai 3.

Cate Blanchett: Carol Aird

Rooney Mara: Therese Belivet

Sarah Paulson: Abby Gerhard

Kyle Chandler: Harge Aird

Jake Lacy: Richard Semco

Cory Michael Smith: Tommy Tucker

John Magaro: Dannie McElroy

Kevin Crowley: Fred Haymes

Carrie Brownstein: Genevieve Cantrell

Kk Heim e Sadie Heim: Rindy Aird

Amy Warner: Jennifer Aird

Michael Hahn: John Aird

Ann Reskin: Florence

Nik Pajic: Phill McElroy

Trent Rowland: Jack Taft

Wendy Lardin: Jeanette Harrison

Greg Violand: Jerry Rix

Curiosità

Il film Carol ha gareggiato in concorso per la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2015, dove Mara ha vinto il premio come miglior attrice. Il film è stato universalmente acclamato dalla critica e ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui premi della National Society of Film Critics. Secondo i calcoli di Metacritic, Carol è il film più acclamato dalla critica specializzata mondiale di tutto il 2015.

