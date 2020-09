Chi è Carmen Russo, la concorrente di Tale e Quale Show 2020

Carmen Russo è una delle concorrenti di Tale e Quale Show, la trasmissione condotta da Carlo Conti in prima serata su Rai 1 dal 18 settembre. Si tratta di una delle showgirl più amate dal pubblico italiano, con decenni di carriera alle spalle nel mondo della danza e della televisione. Un vip che sicuramente non passerà inosservato nel corso della decima edizione di Tale e Quale. Ma chi è esattamente Carmen Russo? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere su Tale e Quale Show 2020

Carriera

Classe 1959, è nata a Genova. Il suo nome completo è Carmen Carolina Fernanda Russo. Non proviene da una famiglia del mondo dello spettacolo, sua mamma infatti fa la cassiera in un cinema mentre il padre è un agente di polizia. A soli 14 anni vince il concorso Miss Liguria ed inizia a esibirsi in alcuni locali notturni. Inizia così la carriera di Carmen Russo, che la porterà a occupare ruoli importanti nel mondo del cinema, in particolare in film della commedia sexy all’italiana. Presto diventa un volto molto amato in tv e in alcuni spot pubblicitari. Affianca Raimondo Vianello come spalla in alcune scenette realizzate nella trasmissione della Rete 1 Stasera niente di nuovo del 1981 e prende parte anche a Colosseum su Rai 1 nell’estate 1983.

Da ottobre del 1983 a giugno del 1984, con l’esaurirsi del filone della commedia erotica al cinema, diventa un volto popolare presso il pubblico televisivo prendendo parte alla prima edizione del varietà comico Drive In trasmesso da Italia 1, dove interpreta tra gli altri il ruolo della cassiera, e si esibisce in numerosi balletti e nella sigla finale del programma. Nello stesso periodo è protagonista di alcuni spot pubblicitari delle caramelle Morositas.

I dieci concorrenti: chi sono

Dal marzo del 1985 partecipa alla seconda edizione di Risatissima condotto da Lino Banfi, mentre nell’autunno dello stesso anno è nel cast della prima edizione del varietà Grand Hotel, dove interpreta la sigla di chiusura; entrambi i programmi sono trasmessi su Canale 5 e contengono diversi balletti con le coreografie di Enzo Paolo Turchi su cover interpretate da lei stessa; grazie a queste trasmissioni ha modo di rivelare una personalità poliedrica, nel ballo, nel canto, nella recitazione di sketch comici e nella conduzione televisiva, riuscendo così a emanciparsi dalla semplice immagine di sex-symbol. Ultima trasmissione degli anni ottanta che la vede protagonista sulle reti Fininvest è il varietà di prima serata Un fantastico tragico venerdì in onda su Rete 4 nella stagione 1986-87, da lei condotto insieme con Paolo Villaggio, nella quale interpreta anche la sigla di apertura Camomillati venerdì.

L’anno successivo passa in Rai, cambiando radicalmente anche il look, accorciandosi i capelli e diventando bionda platino, immagine poi mantenuta nei decenni successivi. Partecipa come protagonista al varietà musicale, diretto da Enzo Trapani, Io Jane tu Tarzan trasmesso su Raiuno nella primavera del 1989. Tra il 1989 e il 1990 Carmen Russo conduce insieme al mago Silvan lo spettacolo natalizio di magia Sim salabim trasmesso sempre su Raiuno il 26 dicembre 1989 e il 3 gennaio 1990. Nel 1991 lavora in Spagna, a Telecinco, dove conduce il quiz Vip Noche.

Torna alla conduzione di un programma televisivo italiano il 9 gennaio del 2003 su Rai 2 con la puntata pilota di Stupido Hotel, varietà comico trasmesso in prima serata e ambientato in un hotel in disuso, che rivede insieme con lei tutta una serie di personaggi di Drive In e delle prime edizioni di Striscia la notizia: Massimo Boldi, Gigi e Andrea, Ric e Gian, Enzo Braschi, Sergio Vastano, Fanny Cadeo, Angela Cavagna e Lory Del Santo. La puntata-pilota però non ha successo e al numero zero non fanno seguito altre puntate.

Nell’autunno dello stesso anno partecipa come concorrente alla prima edizione del reality show di Rai 2 L’isola dei famosi, condotto da Simona Ventura, venendo eliminata nel corso della settima puntata con il 64% dei voti. Nel 2006 vince, con il 56% dei voti, l’edizione spagnola dello stesso reality, intitolata Supervivientes VIP in onda su Telecinco. Dal 2003 si occupa di una scuola di danza a Napoli, insieme al marito con il quale, nel gennaio del 2014 Carmen Russo apre un’altra scuola di danza a Palermo.

Nella stagione televisiva 2006-2007 entra a far parte del cast fisso di Buona domenica su Canale 5, nella prima edizione condotta da Paola Perego; la sua presenza viene confermata anche per l’edizione del 2007-2008. Nell’estate del 2008 gira le piazze d’Italia con il Carmen Show, spettacolo di due ore nel quale si esibisce con quattro ballerini e quattro ballerine, reinterpretando anche sue vecchie sigle, con le coreografie di Enzo Paolo Turchi. Nel 2009 ha pubblicato il libro autobiografico La mia nuda verità, per Armando Curcio Editore.

Nel 2012 Carmen Russo ritorna su Rai 2 per prendere nuovamente parte come “naufraga” alla nona edizione de L’isola dei famosi, condotta da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Viene eliminata nel corso dell’ottava puntata, perdendo al televoto contro Aída Yéspica con il 63% dei voti. Negli anni successivi compare soprattutto come ospite e opinionista a vari programmi di Canale 5 come Mattino cinque, Pomeriggio cinque, Domenica Cinque, Capodanno Cinque e Domenica Live. In particolare, quest’ultima trasmissione durante tutto l’arco della stagione televisiva 2012-2013 ha seguito con attenzione il periodo della gravidanza e della nascita della figlia.

Nel mese di ottobre del 2017 partecipa come concorrente, a partire dalla sesta puntata, alla seconda edizione del reality show Grande Fratello VIP, condotto da Ilary Blasi su Canale 5: la sua permanenza nella casa dura due settimane e viene eliminata nel corso dell’ottava puntata con il 66% dei voti. Nello stesso anno partecipa insieme al marito Enzo Paolo Turchi a Bake Off Celebrity Edition in onda su Real Time nella serata dell’8 dicembre 2017. Nel 2018 pubblica il suo secondo libro autobiografico Completamente io. Desideravo essere chiamata mamma, per le edizioni Pathos.

Tale e Quale Show 2020

Ora la possibilità di farsi notare dal grande pubblico di Rai 1 a Tale e Quale Show 2020. Riuscirà Carmen Russo a colpire il pubblico? Come saranno le sue imitazioni? Non ci resta che attendere.

Vita privata, il marito Enzo Paolo Turchi

È sposata con il ballerino Enzo Paolo Turchi. I due si sono conosciuti nel 1983 dietro le quinte della popolare trasmissione Drive In, e si sono sposati nel 1987. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno preso parte a diversi programmi tv, ballando insieme o raccontando la loro vita privata. Hanno avuto una figlia nel 2013. La concorrente di Tale e Quale Show 2020 è diventata mamma dunque a 53 anni, una notizia che fece un certo scalpore. Molto attiva sui social, Carmen Russo pubblica spesso foto della figlia o della sua giornata su Instagram. Il suo profilo è seguito da 253mila persone.

