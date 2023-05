Chi è Carmen Giannattasio, la soprano ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Carmen Giannattasio, la soprano ospite a Oggi è un altro giorno? Carmen Giannattasio è nata ad Avellino il 24 aprile 1975 ed è un soprano. E’ cresciuta a Solofra, ha completato gli studi di canto al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, laureandosi contemporaneamente in Lingue e Letterature straniere (Università degli Studi di Salerno), e dal 1999 al 2001 ha frequentato l’Accademia di Perfezionamento del Teatro alla Scala di Milano, debuttando come Giulietta di Kelbar in Un Giorno di Regno di Giuseppe Verdi di rara esecuzione (come Stellidaura nel Chi dell’altrui si veste presto si spoglia di Domenico Cimarosa nel Seminario arcivescovile di Milano), ed Adelia nella prima di Ugo, Conte di Parigi di Gaetano Donizetti diretta da Antonino Fogliani al Teatro degli Arcimboldi nel 2003, sede del Teatro Alla Scala negli anni di restauro.

Il lancio internazionale nella carriera di Carmen Giannattasio avviene nel 2002, con la vincita a Parigi del prestigioso concorso Operalia, indetto da Plácido Domingo. Da allora il soprano viene richiesto in tutti i più grandi teatri italiani ed esteri (il Teatro Comunale di Bologna, lo Sferisterio di Macerata, la Fenice di Venezia, l’Arena di Verona, Teatro San Carlo di Napoli, il Metropolitan Opera di New York, la Royal Opera House, il Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, l’Opernhaus di Zurigo, Deutsche Oper e Staatsoper di Berlino, La Monnaie di Bruxelles, Kungliga Operan di Stockholm, Staatsoper di Vienna, Teatro Colon di Buenos Aires, Teatro Municipal di Sao Paulo, Bolshoi di Mosca, De Nationale Opera di Amsterdam, Vlaamse Opera di Anversa, Teatro Perez Galdos di Las Palmas, Los Angeles Opera, Teatro Municipal di Santiago de Chile.

Il 28 Febbraio 2017 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella della Repubblica Italiana. Sulla vita privata di Carmen Giannattasio abbiamo poche informazioni. Sappiamo però che non è sposata. “L’ amore è il motore dell’Universo, il sentimento più grande per ogni essere umano e ha infinite sfaccettature. Può essere per un compagno di vita, per un genitore, un figlio, un amico, un animale, un hobby, un lavoro e così via… Ho una vita molto speciale, che amo e mi dona amore ogni giorno – ha raccontato in una recente intervista -. Il palcoscenico è come uno sposo, assorbe tutta me stessa.. . Avere un ulteriore sposo sarebbe faticoso. Non ho mai voluto sposarmi anche per questo motivo. In palcoscenico mi sono sposata numerose volte, anche se il più delle volte muoio… Nell’Opera abbiamo una sublimazione dei sentimenti, qualcosa che tocca davvero la profondità e ti fa raggiungere una catarsi, sia come interprete, sia come spettatore. Quando rientri nella realtà tutto assume un aspetto più materialistico, per cui credo che, se proprio dovessi sposarmi, vorrei qualcosa di molto intimo. Pochissimi invitati, sicuramente al Sud, nei luoghi della mia infanzia”.