Carmen Consoli scherza sul ponte sullo stretto: “Salvini è il nuovo eroe dei due mondi”

Carmen Consoli nel corso del suo intervento, molto ben argomentato a parte l’ironia, ha sottolineato le numerose contraddizioni che presenta la Sicilia sul piano delle infrastrutture: “Tu per fare Roma-Milano, quanto ci metti? Due ore e cinquantanove minuti per 560 km. Tu pensa che da Catania Centrale a Palermo, un treno impiega mediamente 5 ore e 10 minuti”.

Poco dopo Diego Bianchi ha chiesto un parere a Carmen Consoli sul decreto Ponte che farà partire il progetto di costruzione del Ponte sullo Stretto. Un progetto che, da ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è praticamente intestato a Matteo Salvini: “Salvini è il nuovo eroe dei due mondi. Sai che in Sicilia sono una personalità, quindi se io al sindaco chiedo ‘fate un monumento a Salvini, lo voglio davanti al mio balconcino, con la spada, il cavallo e il sole delle Alpi. La statua deve essere in travertino, lo chiedo al futuro sindaco di Catania. Perché poi l’appartamento prende valore, questa è la verità. Deve essere rigorosamente verde speranza, perché la speranza è importante. Certo, che sia il nuovo ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad aver reso possibile la realizzazione questa grande opera, il ponte degli italiani, è una cosa importante. Mi desta però un non trascurabile stupore. Perché Matteo Salvini, dal mio punto di vista, era più propenso ad alzare muri, non a costruire ponti. Questa cosa mi piace, però, perché vuol dire che tutti possono cambiare”.

“Ci vorrebbe un ponte tra Palermo e Catania”, ha scherzato Diego Bianchi mentre Carmen Consoli ha precisato che un ponte sullo Stretto serve a poco se poi all’interno della Sicilia restano i problemi di sempre: “Il ponte reca in sé un concetto di unione e di integrazione. Avremmo un contatto fisico con il resto d’Italia, finalmente siamo integrati. Però, devo mettere un ‘se e solo se’. Il ponte è cosa buona e giusta ‘se e solo se’ – implicazione materiale e logica formale – possano potenziarsi quello che è il sistema infrastrutturale della mia regione. Altrimenti, sarebbe una cattedrale. Però, forse loro già ci hanno pensato. Però, ti faccio una domanda a proposito delle infrastrutture della mia regione: tu per fare Roma-Milano, quanto ci metti? Due ore e cinquantanove minuti per 560 km. Tu pensa che da Catania Centrale a Palermo, un treno impiega mediamente 5 ore e 10 minuti. Se ti va bene, becchi il treno che arriva in 4 ore. Se ti chiami Carmen Consoli, vai a suonare a Palermo e vivo a Catania. Ho la prova dei suoni alle quattro e mezza, le cinque. Non mi conviene prendere il treno”.