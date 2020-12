Chi è Carlotta Dell’Isola, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Questa sera, venerdì 18 dicembre 2020, nella casa del Grande Fratello Vip ci saranno ben quattro nuovi ingressi. Siccome il programma condotto da Alfonso Signorini dovrà proseguire anche dopo gennaio, il cast si allarga e tra i nuovi nomi che si andranno ad aggiungere a quelli già presenti in casa vediamo Carlotta Dell’Isola,

Carriera e vita privata

Carlotta è sicuramente molto nota ai telespettatori di Canale 5 poiché proprio di recente ha fatto parlare di sé e della sua storia d’amore con Nello a Temptation Island 2020. Carlotta viene descritta come una Ilary Blasi della prima ora, romana e molto schietta che però non si considera una vip. Su Instagram Carlotta è seguitissima (200mila follower). Originaria di Anzio (Roma), Carlotta ha 27 anni e pare che dopo l’esperienza di Temptation Island lei e Nello stiano ancora insieme, più forti di prima. Le voci su una possibile partecipazione al Gf Vip sono iniziate a circolare dai primi di dicembre. Carlotta è la figlia di Umberto Dell’Isola, amministratore della Udi Yacht che si occupa di imbarcazioni di lusso e brokeraggio nautico. La ragazza ha frequentato studi Socio Pedagogici e ha frequentato l’Università Roma Tre. Lavora presso l’outlet La Fenice ad Anzio come sales manager.

