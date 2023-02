Chi è Carla Bruni, la cantante ospite di Colapesce e Dimartino a Sanremo 2023

Chi è Carla Bruni, la cantante ospite di Colapesce e Dimartino nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2023? Carla Bruni, all’anagrafe Carla Gilberta Bruni Tedeschi, anche conosciuta come Carla Bruni-Sarkozy in seguito al matrimonio con Nicolas Sarkozy, è nata a Torino il 23 dicembre del 1967. E’ una cantautrice, attrice e supermodella italiana naturalizzata francese, già Première dame di Francia.

Vive in Francia dall’età di sette anni. Ha intrapreso la carriera da modella tra il 1987 e il 1998, scoperta dal noto agente di modelle Piero Piazzi, sfilando per importanti case di moda, in particolare Versace, per poi dedicarsi alla musica come cantautrice. Ha scritto diversi brani dell’album Si j’étais elle di Julien Clerc nel 2000, e ha pubblicato il suo primo album, Quelqu’un m’a dit nel 2002. Ha vinto, due anni dopo, la Victoires de la musique come artista musicale femminile dell’anno. Nel 2007, ha pubblicato il suo secondo album, No Promises, poi Comme si de rien n’était nel 2008, Little French Songs nel 2013, A l’Olympia nel 2014 (live) e French Touch nel 2017.

Dal 2008 è la terza moglie dell’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, dal quale ha avuto una figlia, Giulia, il 19 ottobre 2011. Secondo la rivista Forbes è stata nel 2010 al 35º posto nella lista delle donne più potenti del mondo. Impegnata nel sociale, nel 2009 ha creato la Fondation Carla Bruni-Sarkozy per promuovere l’accesso alla cultura e alla conoscenza a tutti.

Qual è il rapporto tra Carla Bruni e l’Italia? Benché italiana di nascita e da sempre legata alla cultura italiana, nel 2006 ad esempio ha consegnato la bandiera italiana per l’alzabandiera durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Torino, città a cui è da sempre legata e nella quale ritorna spesso, alcune sue dichiarazioni le hanno portato alcune critiche da parte di alcuni politici italiani:

Secondo il Time si sarebbe impegnata attivamente per impedire l’estradizione dalla Francia all’Italia della brigatista Marina Petrella, già condannata in Italia all’ergastolo per l’omicidio di un agente di polizia, tentato sequestro e tentato omicidio, sequestro di un magistrato, rapina a mano armata e vari attentati.

In un’intervista al Journal du Dimanche dell’8 novembre 2008, nel quale parlava di uguaglianza (nei confronti delle donne) e di un episodio di razzismo nei confronti di Naomi Campbell, concludeva dicendo: “Quella era l’America nel 1992! Quindi l’arrivo di Obama è ovviamente una gioia immensa. Per me, per tutti coloro che amano l’America. Per tutti i francesi, tra cui uno di loro che conosco abbastanza bene. So quanto siamo tutti pieni di speranza, pieni di aspettative. Al contrario, quando sento Silvio Berlusconi prendere l’evento alla leggera e scherzare sul fatto che Obama è ‘sempre abbronzato’, mi fa strano. Lo si metterà sull’umorismo… Ma spesso, sono molto felice di essere diventata francese!”, commentando la dichiarazione del Presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi sul neoeletto presidente degli Stati Uniti, Barack Obama: «Obama è giovane, bello e anche abbronzato”.

Stasera, 10 febbraio 2023, Carla Bruni salirà sul palco del Festival di Sanremo 2023 per duettare con Colapesce e Dimartino. I tre canteranno “Azzurro”.