Capri-Revolution, il film in prima tv: trama, cast, trailer e streaming

Questa sera, 2 settembre, arriva in prima tv su Rai 3 il film Capri-Revolution, diretto e sceneggiato da Mario Martone e presentato in concorso alla 75esima mostra del cinema di Venezia. La pellicola infatti è datata 2018, è di genere drammatico e dura 122 minuti. La protagonista è Marianna Fontana che interpreta Lucia. Capri-Revolution ha vinto ben due David di Donatello e ha ottenuto innumerevoli candidature ai Nastri d’Argento. Vediamo qual è la storia e chi vediamo nel cast.

Capri-Revolution, la trama

Poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, un gruppo di artisti del Nord Europa decide di trasferirsi a Capri e fonda una comune. La vita qui è tranquilla, i ragazzi possono passeggiare nudi, non mangiano la carne e hanno un rapporto con la natura che sembra quasi primordiale. A questa comunità si avvicina una ragazza, analfabeta, Lucia, che si occupa di badare alle pecore per vivere. La ragazza è incuriosita da questa comunità e li spia all’insaputa della famiglia. Il padre di Lucia è malato, l’uomo viene aiutato da un dottore che invita la ragazza a diventare infermiera, ma lei non ha alcun interesse verso quella professione, a dire il vero non le importa niente se non della comune. Una sera riesce a conoscere il pittore Seybu, il leader del gruppo. Quando poi il padre di Lucia muore, i fratelli le organizzano un matrimonio combinato con un ricco signore del lago sperando che la sorella si allontani da quelle bizzarre compagnie. Lucia non ne vuole sapere e cerca di diventare una di loro.

Capri-Revolution, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast? Partiamo dalla protagonista, la ribelle Lucia, interpretata da Marianna Fontana. Reinout Scholten van Aschat invece è il pittore Seybu. Ad interpretare il dottore Carlo è Antonio Folletto, mentre Antonio il fratello di Lucia è interpretato da Gianluca Di Gennaro. Nel cast vediamo anche Jenna Thiam che interpreta Lilian, Ludovico Girardello che è Luca detto Citrus, Eduardo Scarpetta che interpreta Vincenzo e Lola Klamorth che è Nina. Infine vediamo Maximilian Dirr interpretare Hebert e Donatella Finocchiaro invece è la mamma di Lucia.

Capri-Revolution, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Capri-Revolution? Il film è proposto in prima serata su Rai 3 mercoledì 2 settembre 2020, dalle ore 21:20. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 503 per la versione HD e al tasto 103 per il decoder di Sky. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo accedendo al sito di RaiPlay. Tramite pc, smartphone e tablet sarà possibile seguire la messa in onda del film. Chi vuole recuperarlo può trovarlo anche il giorno dopo su RaiPlay grazie alla sua funzione on demand.

