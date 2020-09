Capri-Revolution, la trama del film in onda in prima tv su Rai 3: di cosa parla

In prima serata e in prima tv arriva Capri-Revolution su Rai 3. Questa sera, mercoledì 2 settembre, il terzo canale di Viale Mazzini (in concomitanza con l’inizio della Mostra del Cinema di Venezia 77) manda in onda una delle pellicole che è stata presentata in concorso due anni fa, nel 2018. Capri-Revolution è un film di genere drammatico scritto e diretto da Mario Martone premiato con due David di Donatello (ha collezionato diverse nomination anche per i Nastri d’Argento) e nel cast può contare sulla presenza di Marianna Fontana, che aveva già recitato nel film Invisibili di Edoardo De Angelis. Vediamo di cosa parla Capri-Revolution.

Tutto su Capri-Revolution: trama, cast e streaming

Capri-Revolution, la trama

Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, un gruppo di giovani artisti provenienti dal Nord Europa decide di stabilirsi sull’isola di Capri nel golfo di Napoli, fondando una comune: qui i giovani camminano nudi, non mangiano carne e sono in diretto contatto con la natura. Lucia, una ragazza del posto che si occupa di badare alle capre, scopre questa comune e ne rimane affascinata, iniziando a spiarli da lontano. Una notte esce persino di nascosto, senza dire nulla alla madre, ai fratelli e al padre; quest’ultimo è malato ed è sotto le cure del dottore Carlo, un convinto socialista che sprona la ragazza a diventare infermiera. Lucia, però, non ne vuole sapere, tutto ciò a cui pensa è la comune e il pittore Seybu sarà il primo che conoscerà. Seybu è un ragazzo carismatico ed è il leader del gruppo.

Quando poi muore il padre di Lucia, i fratelli Vincenzo e Antonio decidono di mettere la sorella sulla giusta strada e, pur di allontanarla da quel gruppo di ribelli, le combinano un matrimonio con un anziano signore ricco del posto. La ragazza però non vuole saperne e il suo legame con Seybu diventa sempre più forte. L’artista allora la inizierà alle pratiche del gruppo. Quando i fratelli organizzano un pranzo per far conoscere la sorella al riccastro, la situazione degenera. Lucia si rifiuta di mangiare carne e insulta il promesso sposo, scatenando l’ira dei fratelli. La ragazza allora scappa da Seybu e si unisce alla comune, imparando a leggere e a parlare inglese. Capri-Revolution vi aspetta in prima serata su Rai 3 alle ore 21:20.

