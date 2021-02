Capone: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 20 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Capone, film del 2020 scritto e diretto da Josh Trank. La pellicola narra l’ultimo periodo di vita di Al Capone, interpretato da Tom Hardy, che dopo dieci anni di prigione deve fare i conti con la demenza, il declino fisico ed i sensi di colpa per i crimini commessi. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Come detto, il film racconta gli ultimi anni del noto malvivente Al Capone, quando, a soli 47 anni, dopo dieci anni trascorsi in prigione, comincia a soffrire di demenza e alterna la follia al senso di colpa per i crimini commessi durante la sua carriera criminale.

Capone: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Capone, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutti gli attori e i rispettivi ruoli:

Tom Hardy: Al Capone

Linda Cardellini: Mae Capone

Jack Lowden: Crawford

Noel Fisher: Junior

Kyle MacLachlan: Karlock

Matt Dillon: Johnny

Kathrine Narducci: Rosie

Al Sapienza: Ralphie

Wayne Pére: direttore Nordhoff

Streaming e tv

Dove vedere Capone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 20 febbraio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

Potrebbero interessarti Minions: tutto quello che c’è da sapere sul film A grande richiesta – Minaccia bionda: anticipazioni, ospiti e scaletta C’è Posta per Te 2021: anticipazioni e ospiti della settima puntata