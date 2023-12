Brutta disavventura per il regista televisivo Stefano Mignucci, che avrebbe dovuto dirigere la diretta de L’anno che verrà, lo show di Amadeus di Capodanno su Rai 1, quest’anno trasmesso da Crotone. Il regista, durante le prove di un balletto, è caduto dal palco e si è fratturato un femore. A dare la notizia è stato Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, nel corso della conferenza stampa.

Il regista nella mattina del 30 dicembre è stato operato dagli ortopedici dell’ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Crotone. “L’operazione – ha fatto sapere Ciannamea nel ringraziare i sanitari e le istituzioni locali – è andata bene”. In seguito all’incidente Mignucci è stato prontamente soccorso e portato in ospedale, dove i medici hanno ricomposto la frattura.

A causa dell’incidente, Mignucci evidentemente non potrà essere il regista della serata. Al suo posto è stato chiamato Sergio Colabona. Sarà in ogni caso uno spettacolo all’insegna della grande musica, per brindare all’arrivo del 2024. Nel cast anche molti artisti che vedremo a febbraio al prossimo Sanremo: Annalisa, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, The Kolors, Mannini, Dargen D’Amico, Paola e Chiara, che condurranno il Prima Festival. E ancora l’ironia di Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, gli Autogol e molte altre sorprese.