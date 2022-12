Capodanno in musica 2023 location: dove si trova, qual è, Genova

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto la location di Capodanno in musica 2023, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento in diretta dalle 21, subito dopo il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre) oggi, 31 dicembre 2022. La serata sarà trasmessa in diretta radio in contemporanea su Radio 105 (commentato da Daniele Battaglia), da R101 (con Fernando Proce), da Radio Monte Carlo (con Davide Lentini), da Radio Subasio (con Manuel Saraca), da Radionorba (con Marco Guacci), da Radio Bruno (con Enzo Ferrari) e da Radio Piterpan (con Linda Pani). Se non siete a casa potete seguirla in diretta streaming o recuperare tutto on demand tramite Mediaset Play.