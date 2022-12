A che ora inizia Capodanno in musica 2023: l’orario dello show su Canale 5. Durata e quando finisce

A che ora inizia il Capodanno in musica 2023? Lo show dell’ultimo dell’anno su Canale 5 va in onda in diretta da Piazza De Ferrari di Genova questa sera, 31 dicembre 2022, dalle ore 21 con la conduzione di Federica Panicucci e tanti ospiti e cantanti. Trona l’appuntamento con la notte di San Silvestro targata Mediaset. Il cast è formato da tutti nomi di primo piano: Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. Sul palco di Capodanno in Musica 2023 saliranno anche, direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo. Nel corso della serata saranno aperti dei collegamenti con le piazze di Bari e Matera dove si esibiranno Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio.

Capodanno in Musica 2023: quanto dura e quando finisce

Quanto dura (durata) il Capodanno in musica 2023 di Canale 5? Appuntamento in diretta dalle 21 di oggi, 31 dicembre 2022, subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno del presidente della Repubblica. In tutto saranno oltre 4 ore di grande musica e divertimento, per dare il benvenuto al 2023. La serata terminerà infatti oltre le 2 di notte.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia il Capodanno in musica 2023, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento in diretta dalle 21, subito dopo il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre) oggi, 31 dicembre 2022. La serata sarà trasmessa in diretta radio in contemporanea su Radio 105 (commentato da Daniele Battaglia), da R101 (con Fernando Proce), da Radio Monte Carlo (con Davide Lentini), da Radio Subasio (con Manuel Saraca), da Radionorba (con Marco Guacci), da Radio Bruno (con Enzo Ferrari) e da Radio Piterpan (con Linda Pani). Se non siete a casa potete seguirla in diretta streaming o recuperare tutto on demand tramite Mediaset Play.