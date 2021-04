Canzone segreta stasera non va in onda: perché, il motivo | 2 aprile 2021

Perché Canzone segreta oggi, venerdì 2 aprile 2021, non va in onda? Lo show di Rai 1 condotto da Serena Rossi stasera non va in onda per lasciare spazio in prima serata alla Via Crucis dal sagrato di piazza San Pietro, presieduta da Papa Francesco. Oggi infatti, 2 aprile, è Venerdì Santo, e come da tradizione Rai 1 trasmette in mondovisione la Via Crucis, con la quale i fedeli ripercorrono le tappe della Passione e morte in croce di Gesù. Ecco perché oggi Canzone sefreta non va in onda. La diretta della cerimonia del Venerdì Santo su Rai 1 è preceduta e seguita da alcuni speciali. Alle 20.30 Porta a Porta Speciale Venerdì Santo, quest’anno intitolato Il dolore e la speranza, condotto da Bruno Vespa con la partecipazione di Flavio Insinna; alle 20.50 ha inizio la diretta della Via Crucis a cura di TG1 e Rai Vaticano in collegamento con Vatican Media; alle 22.40 in prima tv assoluta il doc realizzato nel 2018 da Wim Wenders “Papa Francesco – Un uomo di parola”; quindi alle 00.10 Viaggio nella Chiesa di Francesco – Speciale Venerdì Santo e a chiudere, alle 00.45, Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto con l’ Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta e il Coro, guidato dal M° Lorenzo Fratini.

Canzone segreta quindi oggi, 2 aprile 2021 (Venerdì Santo), non va in onda per lasciare spazio alla Via Crucis da San Pietro con Papa Francesco. Il programma di emotainment di Rai 1 con Serena Rossi tornerà regolarmente in onda settimana prossima, 9 aprile, con tanti altri ospiti ed emozionanti sorprese.

Quante puntate

Abbiamo visto perché oggi Canzone segreta non va in onda, ma quante puntate sono previste? Per lo show di Rai 1 in tutto sono previste sei puntate. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. La prima serata andrà in onda venerdì 12 marzo 2021; l’ultima il 23 aprile 2021. Di seguito la programmazione di Rai 1 per lo show (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 12 marzo 2021, ore 21,25

Seconda puntata: venerdì 19 marzo 2021, ore 21,25

Terza puntata: venerdì 26 marzo 2021, ore 21,25

Quarta puntata: venerdì 9 aprile 2021, ore 21,25

Quinta puntata: venerdì 16 aprile 2021, ore 21,25

Sesta puntata: venerdì 23 aprile 2021, ore 21,25

