Canzone segreta: anticipazioni e ospiti della quinta puntata

Questa sera, venerdì 16 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Canzone Segreta, il nuovo show di emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. Ma vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata.

Anticipazioni e ospiti

Anche stasera, dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, gli ospiti si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà. Nella quinta puntata di Canzone segreta gli ospiti saranno: l’attrice Anna Valle, Miss Italia nel 1995, una delle donne più affascinanti a vincere il prestigioso titolo, e che poi ha intrapreso una carriera artistica molto importante, ottenendo grandi riconoscimenti nel mondo del cinema. Tra gli ospiti di stasera anche Enrico Brignano, uno dei comici più amati dal pubblico, in queste settimane protagonista su Rai 2 del varietà del martedì sera Un’ora sola vi vorrei. E ancora un mostro sacro del cinema e del teatro come Giancarlo Giannini, protagonista di indimenticabili pellicole come Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto, di Lina Wertmüller e con Mariangela Melato, di recente apparso nella fiction di Rai 1 Leonardo nei panni del Verrocchio. Ospite di Canzone segreta anche l’attrice Valeria Fabrizi. L’interprete di Suor Costanza nella fiction di successo Che Dio ci aiuti ha da poco ricevuto un Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia per una sua infelice frase a Da noi a ruota libera. E ancora nel cast di questa quinta puntata l’attore Massimo Ghini e la conduttrice Simona Ventura, tornata sul piccolo schermo con un nuovo programma: Game of Games – Gioco Loco, in onda su Rai 2. Appuntamento dunque per la quinta puntata della Canzone segreta per venerdì 16 aprile su Rai 1 con Serena Rossi, come è noto dal venerdì successivo il testimone passerà a Carlo Conti e alla seconda edizione di Top 10, mentre la sesta ed ultima puntata della Canzone segreta andrà in onda successivamente.

Gli ospiti saranno accompagnati dalle prime note della loro canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse. Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione.

Streaming e tv

Dove vedere le cinque puntate di Canzone segreta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda dal 12 marzo 2021 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su Raiplay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

