Canzone segreta: anticipazioni e ospiti della quarta puntata

Questa sera, venerdì 9 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Canzone Segreta, il nuovo show emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. Ma vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata.

Anticipazioni e ospiti

Anche stasera, dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, gli ospiti si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà. Nella quarta puntata di Canzone segreta gli ospiti saranno: la showgirl argentina Belen Rodriguez; Orietta Berti, reduce dalla sua straordinaria partecipazione al Festival di Sanremo 2021; la conduttrice Eleonora Daniele. Nel parterre degli attori, invece, vedremo Ornella Muti e Alessio Boni, protagonista della fiction “La Compagnia del Cigno 2” e Marco Bocci, che tra le sorprese del programma potrebbe trovare sua moglie, l’attrice Laura Chiatti.

Gli ospiti saranno accompagnati dalle prime note della loro canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse. Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione.

Streaming e tv

Dove vedere le cinque puntate di Canzone segreta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda dal 12 marzo 2021 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su Raiplay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

