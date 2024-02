Chi è Camilla Venturini, la fidanzata di Ghali in gara a Sanremo 2024

Chi è la fidanzata di Ghali, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? Si tratta di uno dei rapper più noti e apprezzati del panorama italiana, in gara al Festival con il brano Casa mia. Milanese, classe 1993, nonostante abbia trascorso la sua infanzia nel quartiere milanese di Baggio, le sue origini sono tunisine. Il suo vero nome è infatti Ghali Amdouni. Ma chi è la fidanzata di Ghali? Si chiama Camilla Venturini, ragazza di Brescia che con la sorella Giulia ha fondato il marchio di moda Medea.

In passato Ghali aveva avuto un’altra relazione importante, con Mariacarla Boscono, modella, ma la loro storia è finita dopo qualche anno. Dal 2022 è fidanzato con Camilla Venturini. I due sono usciti allo scoperto come coppia ufficialmente in occasione di un evento pubblico: la sfilata di moda di Givenchy in occasione della settimana della moda di Parigi.

Camilla Venturini, sua sorella Giulia e Ghali hanno collaborato in passato anche a livello professionale, proprio per la loro grande passione in comune per la moda. Come detto le due sorelle hanno fondato il marchio di moda Medea. “Lavorando a fianco di artisti è nata in noi la voglia di creare un brand di moda che prendesse dal loro approccio. Perché non fare una borsa partendo da un sacchetto di carta? Un’idea semplice, quanto immediata. Il nome Medea nasce dal film di Pierpaolo Pasolini, volevamo omaggiarlo perché per noi è sempre stato fonte d’ispirazione. Il marchio è nato due anni e mezzo fa e intendiamo svilupparlo con calma: non vogliamo stare al passo della moda che va super veloce. Però in progetto c’è una nuova borsa più morbida e più grande pensata per viaggiare, per lavorare. Insomma, più pratica”, hanno detto le sorelle a proposito del loro brand.

Per Ghali questa nuova storia segna una rinascita dopo la relazione Mariacarla Bosco. Lei aveva già un figlio e tra i due c’era una differenza di età di ben 13 anni, ma nonostante questo si sono amati alla follia. La loro relazione è terminata e la rottura, per il rapper italiano, non è stata affatto semplice. Nessuno dei due ha mai chiarito cosa sia realmente successo, ma sappiamo che per Ghali è stata molto dolorosa. Attualmente, Mariacarla Boscono ha 43 anni ed è in procinto di sposarsi con il campione di salto dell’asta di Claudio Stecchi.