Callas segreta – Speciale La gioia della Musica: le anticipazioni con Corrado Augias su Rai 3

La gioia della musica è lo speciale condotto da Corrado Augias e in onda su Rai 3 questa sera, 20 maggio 2023, dedicato a Maria Callas, una delle voci più belle della musica di sempre, e in particolare ad una Callas segreta, come non l’abbiamo mai conosciuta. Appuntamento su Rai 3 in prima serata dalle 21.45. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni e ospiti

A 100 anni dalla nascita, Corrado Augias conduce la serata speciale dedicata a Maria Callas. Attraverso testimonianze esclusive, interviste e documenti di repertorio, Corrado Augias ci conduce alla scoperta dei segreti di “Maria”, e di come Maria divenne “la Callas”. Un programma a cura di Rai Cultura e in onda su Rai 3 questa sera, 20 maggio 2023. Un viaggio tra luoghi, amori, successi e cadute di un’artista che è presto diventata leggenda. Fino al tragico epilogo: l’arresto cardiaco che la colpisce nella sua casa di Parigi, a soli 54 anni.

Streaming e tv

Dove vedere Callas segreta – Speciale La gioia della Musica in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 20 maggio 2023, alle ore 21.45. Se non siete a casa potete seguirla in diretta streaming o on demand su Rai Play.