Caffeina del mondo: il documentario in onda su Rai 3

Questa sera u Rai 3, giovedì 19 giugno 2025, alle ore 21.20 va in onda il documentario Caffeina del mondo. Un viaggio nel cuore delle avanguardie artistiche del XX secolo, analizzando in particolare il ruolo del futurismo italiano. Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni

Il documentario racconta la grande avventura del Futurismo italiano, una delle prime avanguardie europee in grado di esplorare quasi ogni forma di espressione: pittura, scultura, letteratura, teatro, musica e cinema. Partendo dalle domande a cui cercarono di dare una risposta i primi Futuristi, racconteremo la nascita e lo sviluppo di un movimento culturale in grado di cambiare completamente la percezione delle distanze e del tempo nel XX secolo. Le vicende artistiche si intrecceranno inevitabilmente con quelle dei loro protagonisti; vedremo Tommaso Filippo Marinetti, autore del Manifesto del Futurismo, raccontarsi attraverso le sue parole e i suoi gesti. Incontreremo Umberto Boccioni, Carlo Carrà e altri Futuristi che, con i loro scritti e le loro opere, ci racconteranno il senso di quella grande impresa destinata a rimanere nella storia.

Streaming e tv

Dove vedere Caffeina del mondo in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 19 giugno 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.