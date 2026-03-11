Cado dalle nubi: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone su Italia 1

Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Cado dalle nubi, film diretto da Gennaro Nunziante, e interpretato da Checco Zalone. Il film ha per protagonista un personaggio omonimo dell’attore che lo interpreta, e ha inoltre a tratti carattere autobiografico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Checco Zalone è un giovane cantante che si esibisce nei fine settimana in una gelateria a Polignano a Mare, suo paese natale, e desidera fortemente entrare nel mondo dello spettacolo. È fidanzato con Angela, ma lei, che ha sempre detestato i suoi modi appiccicosi, lo lascia dopo sei anni e sette mesi di fidanzamento perché lo considera un fallito e perché, non avendo un lavoro stabile, non le garantisce la possibilità di formare una famiglia. Disperato e imbronciato, su consiglio dello zio lascia il paese natio e saluta il suo “manager” Nicholas, un ragazzo di colore obeso che in realtà fa il cameriere nella gelateria, per trasferirsi a Milano, con la speranza di trovare nuove opportunità. A Milano Checco viene ospitato dal cugino omosessuale Alfredo, il quale è fidanzato con il personal trainer Manolo, con cui condivide l’appartamento. I genitori di Alfredo, che abitano a Polignano, non sanno dell’omosessualità del figlio e, tutte le volte che sono andati a trovarlo, egli ha nascosto la verità, cercando ragazze a caso che ha presentato come sue fidanzate. A un certo punto, in un negozio di strumenti musicali, Checco incontra casualmente Marika Mantegazza, una bella ragazza che fa volontariato presso l’abbazia di Morimondo, aiutando ragazzi che hanno genitori criminali o con problemi di droga o alcol. Checco se ne innamora e, per poterla corteggiare, si offre come insegnante per il corso di chitarra dei ragazzi…

Cado dalle nubi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Cado dalle nubi, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Checco Zalone: Checco Zalone

Giulia Michelini: Marika Mantegazza

Dino Abbrescia: Alfredo

Fabio Troiano: Manolo

Ivano Marescotti: Mauro Mantegazza

Raul Cremona: Roberto

Gigi Angelillo: zio di Checco (padre di Alfredo)

Anna Ferruzzo: Pina Albanese (Madre di Checco)

Ludovica Modugno: zia di Checco (madre di Alfredo)

Alberto Gimignani: prof. Crespi

Ivana Lotito: Angela

Claudia Penoni: Raffaella Mantegazza

Francesca Chillemi: Luisa

Stefano Chiodaroli: Giulio

Peppino Mazzotta: don Livio

Sereno Bukasa: Nicholas

Mariangela Eboli: Brigida, amica di Angela

Gioia Libardoni: segretaria

Daniela Piperno: produttrice concorso musicale

Andrea Midena: presentatore per il PdN

Paola Michelini: coordinatrice per i ragazzi del concorso

Streaming e tv

Dove vedere Cado dalle nubi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 11 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.