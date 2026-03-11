Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Cado dalle nubi: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone su Italia 1

Checco Zalone. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Cado dalle nubi: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone su Italia 1

Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Cado dalle nubi, film diretto da Gennaro Nunziante, e interpretato da Checco Zalone. Il film ha per protagonista un personaggio omonimo dell’attore che lo interpreta, e ha inoltre a tratti carattere autobiografico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Checco Zalone è un giovane cantante che si esibisce nei fine settimana in una gelateria a Polignano a Mare, suo paese natale, e desidera fortemente entrare nel mondo dello spettacolo. È fidanzato con Angela, ma lei, che ha sempre detestato i suoi modi appiccicosi, lo lascia dopo sei anni e sette mesi di fidanzamento perché lo considera un fallito e perché, non avendo un lavoro stabile, non le garantisce la possibilità di formare una famiglia. Disperato e imbronciato, su consiglio dello zio lascia il paese natio e saluta il suo “manager” Nicholas, un ragazzo di colore obeso che in realtà fa il cameriere nella gelateria, per trasferirsi a Milano, con la speranza di trovare nuove opportunità. A Milano Checco viene ospitato dal cugino omosessuale Alfredo, il quale è fidanzato con il personal trainer Manolo, con cui condivide l’appartamento. I genitori di Alfredo, che abitano a Polignano, non sanno dell’omosessualità del figlio e, tutte le volte che sono andati a trovarlo, egli ha nascosto la verità, cercando ragazze a caso che ha presentato come sue fidanzate. A un certo punto, in un negozio di strumenti musicali, Checco incontra casualmente Marika Mantegazza, una bella ragazza che fa volontariato presso l’abbazia di Morimondo, aiutando ragazzi che hanno genitori criminali o con problemi di droga o alcol. Checco se ne innamora e, per poterla corteggiare, si offre come insegnante per il corso di chitarra dei ragazzi…

Cado dalle nubi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Cado dalle nubi, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Checco Zalone: Checco Zalone
  • Giulia Michelini: Marika Mantegazza
  • Dino Abbrescia: Alfredo
  • Fabio Troiano: Manolo
  • Ivano Marescotti: Mauro Mantegazza
  • Raul Cremona: Roberto
  • Gigi Angelillo: zio di Checco (padre di Alfredo)
  • Anna Ferruzzo: Pina Albanese (Madre di Checco)
  • Ludovica Modugno: zia di Checco (madre di Alfredo)
  • Alberto Gimignani: prof. Crespi
  • Ivana Lotito: Angela
  • Claudia Penoni: Raffaella Mantegazza
  • Francesca Chillemi: Luisa
  • Stefano Chiodaroli: Giulio
  • Peppino Mazzotta: don Livio
  • Sereno Bukasa: Nicholas
  • Mariangela Eboli: Brigida, amica di Angela
  • Gioia Libardoni: segretaria
  • Daniela Piperno: produttrice concorso musicale
  • Andrea Midena: presentatore per il PdN
  • Paola Michelini: coordinatrice per i ragazzi del concorso

Streaming e tv

Dove vedere Cado dalle nubi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 11 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
