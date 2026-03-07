Caccia all’agente Freegard: tutto quello che c’è da sapere sul film
Caccia all’agente Freegard: trama, cast e streaming del film
Questa sera, sabato 7 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Caccia all’agente Freegard (Rogue Agent), film drammatico britannico del 2022, diretto da Adam Patterson e Declan Lawn, autori della sceneggiatura insieme a Michael Bronner, che aveva tratto il soggetto da un suo articolo su una storia realmente accaduta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
James Norton interpreta il ruolo di Robert Hendy-Freegard, un truffatore che riuscì a raggirare molte persone spacciandosi per agente segreto dell’MI5. Gemma Arterton è Alice Archer, la donna che nel film smaschera l’impostore e collabora alla sua cattura.
Caccia all’agente Freegard: il cast
Abbiamo visto la trama di Caccia all’agente Freegard, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- James Norton: Robert Freegard
- Gemma Arterton: Alice Archer
- Marisa Abela: Sophie Jones
- Sarah Goldberg: Jenny Jackson
- Shazad Latif: Sonny Chandra
- Jimmy Akingbola: Andrew
- Freya Mavor: Mae Hansen
- Edwina Findlay: Agente speciale Sandy Harland
- Julian Barratt: Phil
Streaming e tv
Dove vedere Caccia all’agente Freegard in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 7 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.