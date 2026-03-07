Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:19
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Caccia all’agente Freegard: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Caccia all’agente Freegard: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 7 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Caccia all’agente Freegard (Rogue Agent), film drammatico britannico del 2022, diretto da Adam Patterson e Declan Lawn, autori della sceneggiatura insieme a Michael Bronner, che aveva tratto il soggetto da un suo articolo su una storia realmente accaduta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

James Norton interpreta il ruolo di Robert Hendy-Freegard, un truffatore che riuscì a raggirare molte persone spacciandosi per agente segreto dell’MI5. Gemma Arterton è Alice Archer, la donna che nel film smaschera l’impostore e collabora alla sua cattura.

Caccia all’agente Freegard: il cast

Abbiamo visto la trama di Caccia all’agente Freegard, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • James Norton: Robert Freegard
  • Gemma Arterton: Alice Archer
  • Marisa Abela: Sophie Jones
  • Sarah Goldberg: Jenny Jackson
  • Shazad Latif: Sonny Chandra
  • Jimmy Akingbola: Andrew
  • Freya Mavor: Mae Hansen
  • Edwina Findlay: Agente speciale Sandy Harland
  • Julian Barratt: Phil

Streaming e tv

Dove vedere Caccia all’agente Freegard in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 7 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo Top: le anticipazioni (cantanti e ospiti) della prima puntata
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti dell’ottava puntata, 7 marzo
TV / Nanny McPhee – Tata Matilda: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo Top: le anticipazioni (cantanti e ospiti) della prima puntata
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti dell’ottava puntata, 7 marzo
TV / Nanny McPhee – Tata Matilda: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Banana Joe: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata
TV / Sanremo Top: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Sanremo Top: anticipazioni, cantanti e ospiti dello show con Carlo Conti su Rai 1
TV / Ascolti tv venerdì 6 marzo: The voice generations, Io sono Farah, Propaganda Live
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 6 marzo 2026
TV / The Voice Generations 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici
Ricerca