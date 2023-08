Caccia al tesoro: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 27 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Caccia al tesoro, film commedia del 2017, co-scritto e diretto da Carlo Vanzina, qui al suo ultimo lavoro come regista prima della sua morte, avvenuta l’8 luglio 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Domenico Greco è un attore teatrale con grossi debiti, che vive a casa della cognata Rosetta, vedova di suo fratello, e con un figlio di nome Antonio, malato di cuore. L’unica cura è un intervento che costa 163.000 euro da fare negli Stati Uniti. I due vanno a pregare San Gennaro per chiedergli di donare loro una delle pietre preziose presenti sulla sua mitra, ed ecco che una voce, presumibilmente quella del Santo risponde loro: “Va bene, va bene”. In realtà la voce appartiene ad un parcheggiatore abusivo la cui voce era udibile per la finestra aperta. Casualmente, accanto ad Antonio e Rosetta si trova Ferdinando anch’egli in difficoltà economiche, motivo per cui decide di associarsi a Domenico nella realizzazione del furto. I preparativi fervono e, finalmente i due si introducono nella cripta, stranamente aperta e vuota, e subito dopo da un buco nel muro entrano anche Cesare e Claudia, due ladri romani in trasferta.

Delusi dalla scoperta di essere stati beffati escono dalla chiesa e casualmente scoprono che tutto il tesoro di San Gennaro è stato portato a Torino per una mostra temporanea. Domenico e Ferdinando decidono di partire per il nord e completare l’opera, accompagnati questa volta anche da Gennarino, il figlio di Ferdinando ma durante il sopralluogo scoprono che anche Cesare e Claudia hanno avuto la stessa idea. Decidono quindi di mettersi d’accordo e lavorare assieme per raggiungere lo scopo. Nel frattempo a Napoli il capo della polizia chiede aiuto ad un boss locale per scoprire chi siano i responsabili del tentato furto nella cripta.

Caccia al tesoro: il cast

Abbiamo visto la trama di Caccia al tesoro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Salemme: Domenico Greco

Carlo Buccirosso: Ferdinando

Christiane Filangieri: Claudia

Serena Rossi: Rosetta

Max Tortora: Cesare

Gennaro Guazzo: Gennarino, figlio di Ferdinando

Pippo Lorusso: il vigilantes

Francesco Di Leva: O’ Mastino

Benedetto Casillo: don Luigi

Mimmo Mignemi: vice questore

Paco De Rosa : ispettore Parisi

Lorenza Veronica: igienista dentale

Gianni Franco: dentista

Streaming e tv

Dove vedere Caccia al tesoro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 27 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.