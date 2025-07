Buongiorno, notte: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 11 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Buongiorno, notte, film del 2003 diretto da Marco Bellocchio. La trama è ripresa liberamente dal libro del 1998 Il prigioniero della ex brigatista Anna Laura Braghetti, dove si narra del rapimento, della detenzione e dell’omicidio, da parte delle Brigate Rosse, di Aldo Moro, fatti avvenuti nel 1978. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Attraverso un resoconto che mescola la narrazione del romanzo con documenti televisivi originali dell’epoca, il regista rievoca il dramma umano dello statista Aldo Moro e il dubbio che si era fatto strada in Chiara, una delle brigatiste. Il doppio livello narrativo ci presenta drammatici stralci degli “interrogatori” a cui lo statista fu sottoposto durante la sua detenzione, e proiezioni oniriche che culminano con la sua ipotetica liberazione.

Buongiorno, notte: il cast

Abbiamo visto la trama di Buongiorno, notte, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maya Sansa: Chiara

Roberto Herlitzka: Aldo Moro

Luigi Lo Cascio: Mariano

Paolo Briguglia: Enzo

Pier Giorgio Bellocchio: Ernesto

Giovanni Calcagno: Primo

Giulio Bosetti: papa Paolo VI

Alberto Cracco: medium

Massimo Sarchielli: impiegato

Streaming e tv

Dove vedere Buongiorno, notte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 11 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.