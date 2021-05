Buongiorno, mamma: la trama della prossima puntata, la quarta

Cosa succederà nella prossima puntata (la quarta) di Buongiorno, mamma, la serie tv con Raul Bova in onda su Canale 5 mercoledì 5 maggio? Stando alle anticipazioni sulla trama, Guido non è intenzionato ad arrendersi e deciderà di portare avanti la sua indagine nei confronti di Agata. Quest’ultima, intanto, organizzerà una festa a sorpresa per il compleanno di Guido. Le cose andranno per il verso giusto? Francesca intanto si renderà conto di non essere più in grado di controllare la sua attrazione sempre più forte nei confronti di Armando.

Nella prossima puntata di Buongiorno, mamma (stando alle anticipazioni sulla trama), ci saranno anche clamorose sorprese per Sole. La donna infatti riceverà delle inattese attenzioni da parte di Federico. Infine Guido si ritroverà costretto a dover prendere una decisione molto delicata.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama della prossima puntata (la quarta) di Buongiorno, mamma, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.