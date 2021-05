Buongiorno, mamma: cosa è successo nella quinta puntata, riassunto

Cosa è successo nella quinta puntata di Buongiorno, mamma andata in onda su Canale 5 la scorsa settimana? Agata e Sole sono rimaste vittime di un grave e spaventoso incidente d’auto. Novità importanti hanno poi riguardato Guido, che ha scoperto finalmente tutta la verità sul padre del bambino di Sole. Il vero papà del bimbo è infatti Federico. Guido non la ha preso affatto bene la scoperta, arrivando addirittura ad aggredire Federico e chiedendo delle spiegazioni. Cos’altro è successo nella quinta puntata? I figli di Guido hanno poi scoperto che il loro papà si sta frequentando di nascosto con Miriam e non hanno preso affatto bene la notizia… Insomma, tutto sembra sul punto di esplodere. Cosa succederà oggi, 27 maggio, nell’ultima puntata?

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella quinta puntata di Buongiorno, mamma, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.