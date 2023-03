Buongiorno Mamma 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Stasera, venerdì 3 marzo 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Buongiorno Mamma 2, seconda stagione della fiction familiare di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Alla regia della seconda stagione debuttano Alexis Sweet e Laura Chiossone, al suo debutto alla regia di una fiction. Il soggetto di serie è di Elena Bucaccio, Lea Tafuri e Leonardo Valenti. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso della puntata di oggi, 3 marzo 2023, per Sole arriverà il momento della resa dei conti finale. La ragazza, infatti, scoprirà tutta la verità sulla sua mamma e, finalmente, verrà a conoscenza del fatto che è Maurizia la donna che l’ha messa al mondo. Un duro colpo per Sole e, intanto, Anna proverà in tutti i modi ad avere un contatto con la ragazza per cercare di farla ragionare. Cosa succederà a questo punto? Adesso che Sole sa come stanno realmente le cose, la famiglia Borghi rischia di sgretolarsi definitivamente?

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Buongiorno Mamma 2, ma qual è il cast completo della serie tv di Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: