Perché Buongiorno mamma 2 stasera non va in onda: il motivo

Perché Buongiorno mamma 2 stasera – venerdì 24 marzo 2023 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: nessuna cancellazione o spostamento. La fiction non viene trasmessa semplicemente perché venerdì scorso (17 marzo) è andata in onda l’ultima puntata con il finale della seconda stagione. Da stasera, per tre serate, il venerdì sera su Canale 5 andrà in onda Felicissima sera – All inclusive, lo show di Pio e Amedeo.

I tanti fan della serie tv però ora si stanno chiedendo se ci sarà o meno un Buongiorno mamma 3. A sorpresa Elena Bucaccio, sceneggiatrice della serie TV, ha fatto una rivelazione importante: la terza stagione si farà: “La serie ha una sua importantissima conclusione, ma secondo me si potrebbe fare la terza stagione. Ovviamente con attori molto impegnati come Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, bisognerebbe trovare una quadra. Però, Lux Vide ama molto questa fiction e anche Mediaset la vorrebbe fare. La creatività, le idee e la voglia di continuare non mancano”. Insomma ci sono tutti i presupposti per andare avanti.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Buongiorno mamma 2 stasera non va in onda, ma dove vedere o rivedere i vari episodi in tv e live streaming? La serie tv, come detto, andava in onda il venerdì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Non solo tv. E’ possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.