Buona giornata: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 8 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Buona giornata, film italiano del 2012 diretto da Carlo Vanzina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Leonardo Lo Bianco è un senatore della Repubblica Italiana accusato di corruzione che, pur di evitare che il Senato autorizzi il suo arresto, costringe tutti i suoi compagni di partito ad essere presenti alla votazione, incluso un collega, che scopre essere morto durante un incontro con Bernarda, prostituta transgender brasiliana, ma che in qualche modo riuscirà a far votare evitando così l’arresto.

Il principe Ascanio Cavallini Gaetani è un nobile decaduto, scapolo convinto, costretto ad affittare la secolare residenza di famiglia ai produttori di una fiction pur di racimolare qualche soldo, che cerca nonostante tutto di dare una buona impressione di sé sembrando ancora ricco sfondato e frequentando gli ambienti della Roma bene; alla fine, schiacciato dai debiti e a rischio sfratto, deciderà di mollare tutto e trasferirsi in campagna.

Rosaria Micciché, una affermata manager di Milano, originaria di Lampedusa, fissata con la buona salute, la tecnologia e la puntualità, vive una vera odissea durante il viaggio in treno tra Milano e Roma; scesa a Bologna durante uno scalo, non riesce a risalire, lasciando sul treno tutti i documenti, il cellulare ed il computer. Riuscirà ad arrivare a Roma solo a sera inoltrata, ma quando si reca dalla polizia ferroviaria per riavere le sue cose, a causa anche del suo aspetto trasandato per il lungo viaggio, viene scambiata per clandestina e spedita in Tunisia.

Alberto Dominici è un ricco imprenditore romano, evasore totale delle tasse, che informato dal suo socio di un possibile, imminente controllo della Guardia di Finanza cerca frettolosamente di disfarsi di tutte le prove compromettenti: prima distrugge tutti i documenti che provano le sue attività illegali e le sue frodi al fisco, poi fa salpare il suo yacht per Montecarlo, e infine svuota la sua faraonica villa, che spaccia come appartenente al vecchio zio con l’alzheimer, di tutto quello che contiene. Quando poi la Finanza si presenta, Alberto viene smascherato dall’inconsapevole figlio, che sopraggiunge alla guida di una Ferrari spiattellando tutte le malefatte del padre, che viene così arrestato.

Buona giornata: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Buona giornata, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Diego Abatantuono: Romeo Telleschi

Lino Banfi: senatore Leonardo Lo Bianco

Christian De Sica: principe Ascanio Cavallini Gaetani

Vincenzo Salemme: Luigi Pinardi

Teresa Mannino: Rosaria Miccichè

Alessandra Sarno: Franca

Antonio Rucco: Tassista

Maurizio Mattioli: Alberto Dominici

Tosca D’Aquino: Marisa

Paolo Conticini: Cecco

Chiara Francini: Chiara

Gabriele Cirilli: Settimio

Valentina Persia: Patrizia Gallozzi

Antonio Stornaiolo: Tonio

Remo Remotti: Furio Bastianelli

Daria Baykalova: Svetlana

Giorgia Trasselli: Luciana, moglie di Alberto

Alessandro Bressanello: Zonin

Mario Patanè: Catucci

Gianni Franco: senatore

Luis Molteni: senatore

Elena Cantarone: Tamara

Fabrizio Bracconeri: Bruno, l’edicolante

Tiziana Schiavarelli: vicina di casa di Romeo

Dante Marmone: amico di Luigi

Fabrizio Frizzi: se stesso

Fabrizio Pucci: voce narrante

Streaming e tv

Dove vedere Buona giornata in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 8 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.