Chi è Bruno Venturini, il cantante ospite a Domenica In

Chi è Bruno Venturini, il cantante ospite a Domenica In di oggi, 4 giugno 2023? Bruno Venturini, pseudonimo di Bonaventura Esposito (Napoli, 1 dicembre 1945), è un cantante. Ha tenuto concerti in tutto il mondo. La sua opera discografica più conosciuta è l’Antologia della Canzone napoletana (Joker) pubblicata dalla SAAR Records di Milano.

Nato a Napoli, cresce a Pagani in provincia di Salerno. Il padre Raffaele era napoletano, commerciante di tessuti, la madre Vittoria Fusco era originaria di Angri. A dieci anni nel 1955 si trasferisce a Roma, in seguito a una grave malattia, la cirrosi epatica, che improvvisamente colpisce il padre. Durante il periodo delle scuole elementari viene scelto per una breve esperienza nel coro de La Radio per le scuole, un programma radiofonico che, nei primi anni cinquanta, è presentato da Nunzio Filogamo.

Per sostenere parte delle spese ospedaliere del genitore, nel 1957 il fratello maggiore Peppino comincia a girare per i mercatini della capitale come venditore ambulante di maglieria e lui lo accompagna cantando per attirare i passanti. In una di queste occasioni, a Porta Portese, viene ascoltato per caso dal tenore Mario Lanza che con Marisa Allasio gira per strada alcune scene del film Arrivederci Roma e viene da quest’ultimo incoraggiato a studiare e a perfezionarsi nel canto, dopo aver ricevuto in dono dieci dollari autografati.

Il mese successivo il padre di Bruno Venturini muore e lui si trasferisce a Salerno con la madre e i fratelli; consegue la licenza media proseguendo poi gli studi presso l’istituto di ragioneria. In questi anni durante uno degli spettacoli di beneficenza a cui spesso prende parte tra gli altri giovani figuranti, presso i piccoli teatri e auditorium sparsi in città, conosce un’ex cantante lirica che entusiasmata dalle sue potenzialità si impegna a farlo studiare canto al liceo musicale.

Il debutto avviene a Napoli la sera del 15 agosto 1959 alla festa di Porta Capuana. Il signor Visconti un commerciante collega del fratello maggiore, propone a Bruno di partecipare alla manifestazione canora intitolata Porta Capuana ‘n festa di cui Raffaele Russo è il promotore.