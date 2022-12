Brian Banks – La partita della vita: trama (storia vera), cast e streaming del film

Stasera, giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Brian Banks – La partita della vita, film del 2019 diretto da Tom Shadyac, basato sulla storia vera del giocatore di football americano Brian Banks che all’età di 16 anni era una promessa di questo sport praticato alla scuola superiore di Long Beach in California. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Il giocatore di football Brian Banks, in libertà vigilata, è costretto a indossare un braccialetto elettronico che gli impedisce di militare nella propria squadra. Condannato da sedicenne per uno stupro mai commesso, l’uomo fatica ora a reinserirsi nella società, tanto che decide di chiedere aiuto a un’associazione che si occupa di difendere persone incarcerate ingiustamente. Affinché il suo caso venga rivisto però, Brian dovrà portare nuove prove che lo scagionino in maniera definitiva.

Brian Banks – La partita della vita: il cast del film

Abbiamo visto la trama Brian Banks – La partita della vita, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aldis Hodge: Brian Banks

Greg Kinnear: Justin Brooks

Sherri Shepherd: Leomia

Melanie Liburd: Karina Cooper

Tiffany Dupont: Alissa Bjerkhoel

Xosha Roquemore: Kennisha Rice

Mystie Smith: Marilyn

Morgan Freeman: Jerome Johnson

Jose’ Vasquez: Vice-Procuratore Distrettuale Mateo

Dorian Missick: Agente Mick Randolph

Streaming e tv

