Brennero: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, lunedì 30 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Brennero, la nuova serie tv diretta da Davide Marengo e Giuseppe Bonito che parte da uno spunto reale e intrigante del passato (La Notte dei fuochi, nel 1961, quando i terroristi tirolesi diedero il via a una serie di attentati per ottenere la riannessione del Südtirol). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La terza puntata della fiction si chiama “Terzo livello”: l’indagine sul Mostro subirà una battuta d’arresto e solo la cieca ostinazione di Paolo farà in modo che si rimetti in modo la macchina per dare la caccia all’assassino. L’ispettore Costa si ritroverà così a dover agire anche in modo non ufficiale, pur di riuscire a seguire una flebile traccia che spera possa dargli una mano nel riuscire a beccare il suo bersaglio.

Per la prima volta Paolo si ritroverà a investigare senza avere al suo fianco Eva, alla quale è stato imposto di occuparsi di un altro caso molto delicato, che rischia di compromettere il fragile equilibrio tra la comunità di lingua italiana e quella di lingua tedesca. In una partita di hockey, un ragazzo di nome Matteo è stato colpito da un avversario, Miran, di nazionalità tedesca, perdendo conoscenza.

Una volta arrivato in ospedale, i medici scopriranno che già prima di essere colpito, il ragazzo presentava delle gravi ferite che ne stanno compromettendo le funzioni vitali. Inoltre Paolo, nel portare avanti la sua caccia al Mostro, comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto del padre di Eva. Il nome di Gerhard Kofler, padre di Eva, continuerà a saltare fuori nel corso delle indagini e sempre in maniera sospetta, tanto che Paolo prenderà in considerazione il fatto che possa essere lui l’assassino al quale sta dando la caccia.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Brennero, ma qual è il cast completo della serie tv? A guidare il cast della fiction troviamo Matteo Martari. L’attore in questo progetto veste i panni di Paolo, ispettore di polizia di origini italiane. Al suo fianco la pubblico ministero Eva, interpretata da Elena Radonicich. Ma vediamo insieme la lista completa degli attori presenti nella fiction di Rai 1: