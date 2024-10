Brennero: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, lunedì 7 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Brennero, la nuova serie tv diretta da Davide Marengo e Giuseppe Bonito che parte da uno spunto reale e intrigante del passato (La Notte dei fuochi, nel 1961, quando i terroristi tirolesi diedero il via a una serie di attentati per ottenere la riannessione del Südtirol). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Eva e Paolo si ritroveranno ad un passo dalla soluzione del caso del serial killer quando, in maniera del tutto inaspettata, l’indagine verrà affidata ad un altro magistrato e loro si ritroveranno a dover indagare sull’uccisione di un noto ricercatore, trovato morto in una stanza di albergo. I due capiranno subito che dietro a questa scelta e alla morte del ricercatore si nasconde tutt’altro e decideranno di continuare ad indagare in segreto anche sul caso del mostro. Intanto il matrimonio tra Eva ed Andreas sarà sempre più in crisi, anche la storia d’amore tra Paolo e Michela vivrà un momento di grande difficoltà.

Secondo le anticipazioni sull’ultima puntata di Brennero, al di là dei problemi sentimentali Eva e Paolo saranno pronti a impegnarsi con tutte le loro forze per cercare di arrivare alla risoluzione del caso del killer misterioso. I due si renderanno conto che dietro al killer si cela qualcuno che ne ha manovrato le azioni fin dal primo momento. Eva e Paolo dovranno guardarsi le spalle, dato che il vero responsabile è molto più vicino di quanto credano: i due, infatti, scopriranno che si tratta di una persona che conoscono molto bene che è riuscita a depistare le indagini fino a questo momento.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Brennero, ma qual è il cast completo della serie tv? A guidare il cast della fiction troviamo Matteo Martari. L’attore in questo progetto veste i panni di Paolo, ispettore di polizia di origini italiane. Al suo fianco la pubblico ministero Eva, interpretata da Elena Radonicich. Ma vediamo insieme la lista completa degli attori presenti nella fiction di Rai 1: