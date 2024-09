Brennero: il cast (attori) completo della serie tv

Qual è il cast (attori) di Brennero, la nuova serie tv in onda dal 16 settembre 2024 su Rai 1? A guidare il cast della fiction troviamo Matteo Martari. L’attore in questo progetto veste i panni di Paolo, ispettore di polizia di origini italiane. Al suo fianco la pubblico ministero Eva, interpretata da Elena Radonicich. Ma vediamo insieme la lista completa degli attori presenti nella fiction di Rai 1:

Matteo Martari

Elena Radonicich

Richard Sammel

Lavinia Longhi

Luka Zunic

Sinead Thornhill

Giovanni Carta

Paolo Briguglia

Anita Zagaria

Katja Lechthaler

Lia Grieco

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Brennero, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.