Breaking Surface – Trattieni il respiro: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 16 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Breaking Surface – Trattieni il respiro, film diretto da Joachim Hedén. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due sorelle si immergono nelle acque di uno sperduto fiordo norvegese, ma l’avventura diventa una disperata lotta per la vita quando una frana intrappola una delle due donne nei bui e minacciosi fondali.

Breaking Surface – Trattieni il respiro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Breaking Surface – Trattieni il respiro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Moa Gammel

Madeleine Martin

Trine Wiggen

Jitse Jonathan Buitnik

Remi Alashkar

Streaming e tv

Dove vedere Breaking Surface – Trattieni il respiro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati SkyGo.

